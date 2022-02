Anna Schudt: Tatort-Abschied – das ist der Grund

"Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich Teil dieses wunderbaren Teams sein durfte", sagt Anna Schudt im Statement des WDR. Dem Sender erklärte sie zudem, dass es kein leichter Abschied war: "Abschied vom Dortmunder 'Tatort' zu nehmen, ist mir sehr schwer gefallen. Denn im Gegensatz zum häufig angespannten Arbeitsklima in der Dortmunder Mordkommission fühlt sich jeder Dreh fast wie ein vertrautes Familientreffen an." Martina Bönisch zu spielen, habe in den vergangenen zehn Jahren einen großen Platz in ihrem Herzen eingenommen, erklärt sie weiter.