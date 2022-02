"The Taste" bekommt Spin-off: Es geht um Desserts

Die SAT.1-Kochshow "The Taste" kommt 2022 mit der zehnten Staffel zurück ins TV. Nun hat der Sender bekanntgegeben: Sie bekommt außerdem einen Ableger. In "The sweet Taste" kommen Süßmäuler auf ihre Kosten. Die neue Show soll 2023 den Weg ins Programm finden. In der Show können Profis und Hobbyköchinnen und -köche beweisen, was sie in der süßen Küche draufhaben.