Otto Waalkes sagt "OTTO - Live"-Tournee ab

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Otto Waalkes (73): Der Entertainer muss seine diesjährige "OTTO - Live"-Tournee absagen. Das hat Waalkes auf Instagram bekannt gegeben. Schon 2021 sind die Konzerte aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden. "Ich will euch gern noch so viel sagen - aber absagen will ich eigentlich nix. Trotzdem können wir die Tournee dieses Jahr leider nicht machen, hat der Verlag entschieden", schreibt er zu einem Video, in dem er ein Otto-typisches Ständchen samt Gitarre zum Besten gibt.