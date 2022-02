Carl Lewis heute Gast bei "Klein gegen Groß"

So richtig euphorische Olympia-Stimmung wollte während der Winter-Wettkämpfe in Peking diesmal nicht aufkommen. Umso schöner, dass zumindest die ARD-Mehrgenerationen-Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" diesmal besonders golden glänzt und sich der strahlenden Olympia-Nostalgie verschreibt. Als Star-Gast kommt nämlich kein Geringerer als Carl Lewis. Der US-Amerikaner gewann im Laufe seiner Ausnahme-Karriere neun olympische Goldmedaillen, davon fünf als Sprinter und vier im Weitsprung.

Er gilt als der erfolgreichste Leichtathlet der Olympia-Geschichte. Die beeindruckende Siegesserie von Carl Lewis begann 1982 mit vier Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Madrid (100m, 200m, 4x100m und Weitsprung). Es folgten jeweils zwei Goldmedaillen in Seoul und Barcelona. Bei seinen vierten Olympischen Spielen 1996 in Atlanta sicherte sich der sympathische US-Amerikaner die vierte Weitsprung-Goldmedaille in Serie.