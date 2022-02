Mai Thi Nguyen-Kim im prisma-Podcast: Geheimnisse entzaubert

Dieser Moment, wenn man Mai Thi Nguyen-Kim fragt, warum es ihr so großen Spaß mache, in ihren Sendungen über die für viele Mitmenschen eher angstbesetzte Naturwissenschaft Chemie zu sprechen. Das Funkeln in den Augen des "Terra-X"-Stars. Es ist schwer, sich dieser Begeisterung zu entziehen. Fans ihrer Sendung "MaiThinkX – Die Show", die am 6. März mit der nächsten Staffel bei ZDFneo an den Start geht, sowie die 1,4 Millionen Follower ihres Youtube-Kanals wissen, dass man kein Nerd sein muss, um sich von der 34-Jährigen mitreißen zu lassen, denn sie entzaubert in jedem Beitrag Geheimnisse, die vorher abgehoben und komplex schienen. prisma-Chefredakteur Stephan Braun gewährte sie in der ersten Folge von Staffel zwei unseres Promi-Podcasts "HALLO!" exklusive Einblicke in ihr faszinierendes Universum.