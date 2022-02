Matthias Reim: neues Album "Matthias" zu gewinnen

"Ich konnte all meine musikalischen Fähigkeiten, aber auch die Liebe oder meine Träume zu Dingen, die ich gerne machen wollte, in dieses "Matthias" packen." Das Album sei sehr perönlich und "das Credo dessen, was ich in 40 Jahren als professioneller Musiker gelernt habe. Da kann mir keiner mehr was erzählen, ich mach mein Ding." Seine zwei Lieblinssongs auf dem neuen Album? "Blaulicht" und "Kindertraum", eine Erinnerung an seine Großeltern. Das komplette Interview mit Matthias Reim sehen Sie hier auf "prismaTV" bei YouTube.