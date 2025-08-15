Home Magazin Gewinnspiele

15.08.2025 Verlosung

Gewinne das Buch "Zu Gast auf Ibiza"

Ibiza ist berühmt für sein pulsierendes Nachtleben und seine traumhaften Strände – doch die Baleareninsel hat weit mehr zu bieten. Wir verlosen 3 Exemplare!
Das Buch "Zu Gast auf Ibiza" vom Callwey Verlag
Das Buch "Zu Gast auf Ibiza" vom Callwey Verlag Fotoquelle: Verlag

"Zu Gast auf Ibiza" nimmt Leser mit auf eine einzigartige Reise zu den versteckten Schätzen der Insel und enthüllt Ibiza abseits der touristischen Pfade. Eine Hommage an die mediterrane Lebensart, die die Essenz von Natur, Kultur und Kulinarik einfängt.

Shirin Kneifls Buch ist die perfekte Mischung aus Reiseführer und Kochbuch – gemacht für Entdecker und Genießer gleichermaßen. Einheimische Experten teilen ihre persönlichen Lieblingsorte, sei es ein abgelegenes Fischerdorf, ein charmantes Familienrestaurant oder eine unberührte Bucht, die nur Insider kennen. Doch trotz aller Reiseinspirationen - im Mittelpunkt steht der Rezeptteil: Mit einer Sammlung aufregender, einfach nachzukochender Rezepte bringt dieses Buch den Geschmack Ibizas direkt in die heimische Küche. 

ISBN 978-3-7667-2770-1, 45 Euro, Sherin Kneifl, 224 Seiten, Callwey Verlag

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x1 Buch "Zu Gast auf Ibiza". Einfach bis zum 22.08.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Buch "Zu Gast auf Ibiza"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

