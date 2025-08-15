Gewinne das Buch "Zu Gast auf Ibiza"

"Zu Gast auf Ibiza" nimmt Leser mit auf eine einzigartige Reise zu den versteckten Schätzen der Insel und enthüllt Ibiza abseits der touristischen Pfade. Eine Hommage an die mediterrane Lebensart, die die Essenz von Natur, Kultur und Kulinarik einfängt.

Shirin Kneifls Buch ist die perfekte Mischung aus Reiseführer und Kochbuch – gemacht für Entdecker und Genießer gleichermaßen. Einheimische Experten teilen ihre persönlichen Lieblingsorte, sei es ein abgelegenes Fischerdorf, ein charmantes Familienrestaurant oder eine unberührte Bucht, die nur Insider kennen. Doch trotz aller Reiseinspirationen - im Mittelpunkt steht der Rezeptteil: Mit einer Sammlung aufregender, einfach nachzukochender Rezepte bringt dieses Buch den Geschmack Ibizas direkt in die heimische Küche.

ISBN 978-3-7667-2770-1, 45 Euro, Sherin Kneifl, 224 Seiten, Callwey Verlag