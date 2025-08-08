Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne das Kochbuch "Adriatico"!

08.08.2025 Verlosung

Gewinne das Kochbuch "Adriatico"!

Mit "Adriatico" lässt Paola ihre Erinnerungen lebendig werden. Auf ihrer Reise entlang der Adriaküste, in typischen Restaurants und Strandbars, auf versteckten Märkten und in kleinen Läden entdeckt sie die unterschiedlichsten kulinarischen Schätze. Wir verlosen 2 Exemplare!
Das Cover des Kochbuchs "Adriatico"
Das Kochbuch "Adriatico" Fotoquelle: Kooperationspartner

Adria – wer denkt da nicht sofort an blaues Meer und glitzernde Wellen, an Urlaube voller Unbeschwertheit, Sonne und Genuss. Für die Kochbuchautorin Paola Bacchia ist das ähnlich. Sie verbindet die italienische Adriaküste mit den Kindheitserinnerungen ihrer Familie: "Mein Vater wuchs an der Adria auf. Oft erzählte er uns, wie seine Mutter, also meine Nonna Stefania, zum Mittagessen frisch gebratene Sardinen oder Makrelen in Papier einwickelte und hinunter zum Strand trug, wo sich die ganze Familie auf die Felsen setzte, um den noch warmen Fisch zu verspeisen, der so frisch war, dass er nach Meer schmeckte."

Mit Adriatico lässt Paola diese Erinnerungen lebendig werden. Im Zentrum steht die einfache, rustikale Küche der Küstenbewohner, die eng mit der Umgebung und ihren Traditionen verwoben ist: Olivenöl, frische Meeresfrüchte, sonnengereiftes Gemüse und duftende Zitrusfrüchte prägen die Gerichte. Ob Frittierte Salbeiblätter, Tagliatelle mit Brennnesseln, Krebse in Busara-Sauce oder Orecchiette mit Lammfleisch, Tomaten und Rucola – Adriatico ist eine Reise durch Landschaft, Kultur und Küche und ein Kochbuch voller mediterraner Impressionen und Genüsse.

ISBN 978-3-7472-0703-1, 32 Euro, Paola Bacchia, 240 Seiten, Ars Vivendi Verlag

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 Buch "Adriatico". Einfach bis zum 15.08.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Kochbuch "Adriatico"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Strandkorb gewinnen!

Gewinnspiel
Strandkorb in blau und weiß.

Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Der weiße Hai"

Verlosung
Das Filmplakat von "Der weiße Hai"

Den Römern auf der Spur

Verlosung
Unesco-Welterbe Niedergermanischer Limes

Gewinne das Buch "Gärtnern wie Gott in England"!

Verlosung
Das Buch "Gärtnern wie Gott in England" vom Callwey Verlag

Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

Gewinnspiel
Geldscheine.

Entspannen in der Badewanne: Badesofa

Gewinnspiel
Ein helles Badezimmer mit Wanne.

Gewinne "In the Lost Lands" auf DVD!

Verlosung
Das DVD-Cover von "In The Lost Lands": Milla Jovovich und Dave Bautista stehen in dunklen Roben auf einem Haufen Totenschädel.

Prisma-Reisesommer: Jetzt Tokskana-Reise gewinnen!

Gewinnspiel
Die Toskana.

Gewinne das Buch "Brot backen in Perfektion" in der Sonderedition!

Verlosung
Das Cover des Backbuchs "Brot backen in Perfektion" in der Sonderedition

Mit Prisma in den Urlaub: Marokko erkunden

Reisesommer
Der Marktplatz Djemaa el Fna in Marrakesch.

Gewinne das Buch "Marco Polo – Guck mal: Verrückte Orte. In Deutschland."

Sommer-Gewinnspiel #17
Das Buch "Marco Polo – Guck mal: Verrückte Orte. In Deutschland. Der Reiseführer für Neugierige"

Die Heitlinger Genusswelten: Gewinne zwei Nächte im Heitlinger Hof inkl. Weinprobe und Golfkurs!

Sommer-Gewinnspiel #16
Der Heitlinger Hof