Gewinne das Kochbuch "Adriatico"!

Adria – wer denkt da nicht sofort an blaues Meer und glitzernde Wellen, an Urlaube voller Unbeschwertheit, Sonne und Genuss. Für die Kochbuchautorin Paola Bacchia ist das ähnlich. Sie verbindet die italienische Adriaküste mit den Kindheitserinnerungen ihrer Familie: "Mein Vater wuchs an der Adria auf. Oft erzählte er uns, wie seine Mutter, also meine Nonna Stefania, zum Mittagessen frisch gebratene Sardinen oder Makrelen in Papier einwickelte und hinunter zum Strand trug, wo sich die ganze Familie auf die Felsen setzte, um den noch warmen Fisch zu verspeisen, der so frisch war, dass er nach Meer schmeckte."