Gewinne das Kochbuch "Adriatico"!

Adria – wer denkt da nicht sofort an blaues Meer und glitzernde Wellen, an Urlaube voller Unbeschwertheit, Sonne und Genuss. Für die Kochbuchautorin Paola Bacchia ist das ähnlich. Sie verbindet die italienische Adriaküste mit den Kindheitserinnerungen ihrer Familie: "Mein Vater wuchs an der Adria auf. Oft erzählte er uns, wie seine Mutter, also meine Nonna Stefania, zum Mittagessen frisch gebratene Sardinen oder Makrelen in Papier einwickelte und hinunter zum Strand trug, wo sich die ganze Familie auf die Felsen setzte, um den noch warmen Fisch zu verspeisen, der so frisch war, dass er nach Meer schmeckte."
Mit Adriatico lässt Paola diese Erinnerungen lebendig werden. Im Zentrum steht die einfache, rustikale Küche der Küstenbewohner, die eng mit der Umgebung und ihren Traditionen verwoben ist: Olivenöl, frische Meeresfrüchte, sonnengereiftes Gemüse und duftende Zitrusfrüchte prägen die Gerichte. Ob Frittierte Salbeiblätter, Tagliatelle mit Brennnesseln, Krebse in Busara-Sauce oder Orecchiette mit Lammfleisch, Tomaten und Rucola – Adriatico ist eine Reise durch Landschaft, Kultur und Küche und ein Kochbuch voller mediterraner Impressionen und Genüsse.
ISBN 978-3-7472-0703-1, 32 Euro, Paola Bacchia, 240 Seiten, Ars Vivendi Verlag
