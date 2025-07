Prisma-Reisesommer: Jetzt Marokko erleben!

Ein Kurzurlaub auf einem Hausboot, eine Radtour durch die Weinlandschaft der Mosel, ein Ausflug in einen Freizeitpark oder eine Städtereise: Im Rahmen des prisma-Reisesommers können Sie insgesamt zehn spannende Traumreisen gewinnen. In dieser Ausgabe verlosen wir zusammen mit unserem Partner Reisegutscheine für eine Reise nach Marokko. Für diejenigen, die schon eigene Reisepläne haben, gibt es außerdem die Möglichkeit, 3000 Euro Urlaubsgeld zu gewinnen. Mit etwas Glück füllt sich schon bald ihre Urlaubskasse.

Marokko hat jede Menge zu bieten: orientalische Farben, den Duft von Gewürzen und den Zauber der Wüste Sahara. SKR Reisen veranstaltet regelmäßig Reisen mit kleinen Gruppen von maximal zwölf Gästen in das nordafrikanische Land. Diese dauern zwischen acht und 15 Tagen, zu den Highlights gehören beispielsweise die Gassen von Marrakesch, das Atlasgebirge, ein Wüstencamp, die Stadt Fès, Oasen sowie verschiedene Küstenorte. Mitreisende können, geführt von einer deutschsprachigen Reiseleitung, das spannende Land abseits der bekannten Touristenpfade kennenlernen. Bei unserer Verlosung gibt es zweimal je einen Gutschein im Wert von 1000 Euro zu gewinnen, der für eine Reise nach Marokko eingesetzt werden kann. www.skr.de

Einfach bis zum 18.7.2025 unter 01378 / 900 360 * anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 99699 ** * 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Mit ein bisschen Glück wandert ein Urlaubsgeld in Höhe von 1 x 3000€ auf Ihr Konto!

TEILNAHMESCHLUSS: 25.07.2025

01378 901 818* anrufen oder schicken Sie eine SMS mit prisma3000 + Name + Ihre Adresse an 99699*

* 0,50 Euro/Anruf, 0,50 Euro/SMS