Gewinne das Kochbuch "Und was kann ich mitbringen?"

Egal für welchen Anlass, in ihrem neuen Kochbuch stellen Valerie Hammacher & Nini Nagele ihre beliebtesten Rezepte zum Mitbringen und gemeinsamen Genießen zusammen.

Ob frische Salate, herzhaftes Gebäck, verlockende Desserts oder essbare Gastgeschenke – hier finden sich kreative Inspirationen für jede Gelegenheit. Und dabei sorgen gelingsichere Rezepte wie Graupen-Granatapfel-Salat, Provenzalische Gemüsepizza oder Nusskuchen mit Pfirsich und Himbeeren für das gewisse Etwas und den passenden Beitrag zur Essenstafel.

ISBN 978-3-7472-0660-7, 28 Euro, Valerie Hammacher & Nini Nagele, 176 Seiten, Ars Vivendi Verlag