Gewinne das Kochbuch "Und was kann ich mitbringen?"

22.08.2025 Verlosung

Die nächste Einladung zur Gartenparty oder zum Picknick lässt nicht lange auf sich warten. "Und was kann ich mitbringen?" lautet dann die oft gestellte Frage... Nini Nagele und Valerie Hammacher liefern die perfekte Antwort. Wir verlosen 2 Exemplare!
Das Cover des Buches "Und was kann ich mitbringen?"
Das Cover des Buches "Und was kann ich mitbringen?" Fotoquelle: Verlag

Egal für welchen Anlass, in ihrem neuen Kochbuch stellen Valerie Hammacher & Nini Nagele ihre beliebtesten Rezepte zum Mitbringen und gemeinsamen Genießen zusammen.

Ob frische Salate, herzhaftes Gebäck, verlockende Desserts oder essbare Gastgeschenke – hier finden sich kreative Inspirationen für jede Gelegenheit. Und dabei sorgen gelingsichere Rezepte wie Graupen-Granatapfel-Salat, Provenzalische Gemüsepizza oder Nusskuchen mit Pfirsich und Himbeeren für das gewisse Etwas und den passenden Beitrag zur Essenstafel.

ISBN 978-3-7472-0660-7, 28 Euro, Valerie Hammacher & Nini Nagele, 176 Seiten, Ars Vivendi Verlag

Wir verlosen 2x1 Buch "Und was kann ich mitbringen?". Einfach bis zum 29.08.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Kochbuch "Und was kann ich mitbringen?"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

