GNTM 2022: Barbara bringt Rankin ins Schwärmen

Die dritte Woche bei "Germany's Next Topmodel" stand ganz unter dem Motto "Werbung" und sollte sogar für Model-Chefin Heidi Klum eine Herausforderung werden. Welche Kandidatin hat diese Herausforderung gemeistert und welches Model musste die ProSieben-Show verlassen?

"Ich freue mich so, denn diese Woche wird es so mega schwer! Nicht nur für euch, sondern für mich", so die 48-Jährige. Zehn Kandidatinnen bekamen die Chance, zusammen mit Heidi Klum für einen ProSieben-Einspieler vor der Kamera zu stehen. Ein Traum, der für die Models wahr wurde. Doch vorher mussten sich diese zehn bei einem Fotoshooting durchsetzten – komplett ohne Make-up und professionelles Styling.

Flirt-Attacke bei GNTM – Barbara bringt Fotograf ins Schwärmen Wimpernzange, Bürste und Föhn – viel mehr stand den 26 Kandidatinnen nicht zur Verfügung, um sich für das große Fotoshooting zurechtzumachen. Dabei ging es um nichts Geringeres als die offizielle Kampagne zu GNTM, die in Form von Plakaten in ganz Deutschland zu sehen ist. Die zehn Besten aus diesem Shooting durften dann gemeinsam mit Heidi Klum für den GNTM-Vorspann vor der Kamera stehen, den die Zuschauer vor jeder Folge zu sehen bekommen. Eine riesengroße Ehre für die Nachwuchsmodels. "Ich will der Welt zeigen, dass wir Naturschönheiten sind", so die Mission der 48-Jährigen.

Unterstützung gab es dafür von Rankin, dem Fotograf, dem Heidi Klum blind vertraut. Jeweils sechs Kandidatinnen räkelten sich im roten Outfit an einem Baugerüst.

Doch es machten sich Sorgen bei den Mädels breit – wie bei Lou-Ann, die mit Pickelproblemen zu kämpfen hatte. Als Rankin die 68-jährige Barbara kennenlernte, schien der Starfotograf schockverliebt zu sein und wollte direkt ihr Geheimnis wissen. "Yoga, Fitness und tanzen nach Gefühl", verriet die hübsche Grauhaarige prompt. "Barbara ist atemberaubend schön", schwärmte Rankin weiter. Sophie, das Model, das durch ihre selbstüberzeugte Art aufgefallen ist, versuchte mit Wangenkneifen auch ohne Rouge Farbe ins Gesicht zu zaubern. Die Blondine scheint besonders bei den Machern von GNTM gut anzukommen. Während man von anderen Models kaum Kommentare hörte, bekam Sophie in der dritten Folge auffallend viel Redezeit. Meistens erklärte die 18-Jährige dabei, wie "toll und besonders" alles ist.

Choreografie bringt Liselotte beinahe zur Abreise Während sich die einen Mühe beim Fotoshooting gaben, übten die verbleibenden Models bereits den Tanz, der im Clip gezeigt werden sollte. Dafür hatte sich Heidi Klum Star-Choreograf Miguel Zarate eingeladen. Gemeinsam mit der Model-Chefin durften die Kandidatinnen dann die Choreo lernen. Dabei geriet Liselotte an ihre Grenzen. Dass sie kein Talent für das Tanzen mitbringt, zeigte die Best-Agerin bereits in den vergangenen Folgen. Doch das Tempo war ihr dieses Mal so schnell, dass sie kurzzeitig sogar ans Abreisen dachte.

Amaya, Annalotta, Jessica, Lou-Ann, Lena, Kashmira, Luca, Paulina, Sophie und natürlich Barbara konnten beim Fotoshooting ohne Make-up von sich überzeugen und sich somit einen Auftritt im Vorspann zu GNTM sichern. Nicht nur das – diese zehn Damen kamen damit automatisch eine Runde weiter.

"Es kotzt mich an" – Zoff unter den GNTM-Kandidatinnen Während die glücklichen Gewinnerinnen am windigen Strand Mykonos für den Einspieler drehten, bekamen die 16 Verbleibenden die Aufgabe, mit nur einer Polaroidkamera jeweils drei schöne Fotos von sich zu machen. Da war der Streit programmiert. "Ich hab' einen Hals langsam. Es kotzt mich an", so Jasmin, die nicht mehr länger auf die Kamera warten wollte. Auch bei Juliana lagen irgendwann die Nerven blank. "Also irgendwann ist auch mal gut, meine Fresse!", so die 24-Jährige. Nachdem jedes Model den Fotoapparat irgendwann ergatterte, glätteten sich die Wogen.