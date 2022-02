Corona: Birgit Schrowanges TV-Comeback muss verschoben werden

Am 7. März sollte Birgit Schrowange ihren Einstand bei SAT.1 feiern. Doch die Moderatorin ist an Corona erkrankt.

Es wird leider nichts aus ihrem geplanten SAT.1-Comeback: Wie der Sender via Twitter bekannt gab, muss die Auftaktsendung ihrer neuen Reihe "Birgits starke Frauen" am Montag, den 7. März, zunächst ausfallen. Sie könne derzeit nicht drehen, da sie Covid-19 auskurieren müsse, heißt es in dem knappen Statement. Man wünsche gute Besserung. Ein Ersatztermin wurde bislang nicht genannt.