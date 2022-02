Bachelor 2022 – Folge 4: nächster Kuss und eine Schmetterlingsplage

"Bachelor" Dominik Stuckmann zeigt sich in der vierten Folge der aktuellen Staffel vielseitig interessiert. Gleich mehrere Frauen haben es dem Rosenkavalier so richtig angetan. Das schreit nach Drama. Eine Kandidatin verlässt die Show indes freiwillig.

Nach einem vergleichsweise harmlosen Drama in der Kandiatinnen-Villa, das offensichtlich durch Futterneid ausgelöst wurde, geht es auch schon zum ersten Gruppendate der Folge. In pinken Golfcarts fahren Dominik und die Ladies durch die Altstadt von Mexiko City und machen typisches Tourizeug. "Voll authentisch" findet das der "Bachelor". Eine Straßenband, die die Datinggemeinschaft auf dem Weg aufgabelt, schickt Dominik kurzerhand zu den anderen Damen in die Villa. "Wir sind hier alle untervögelt und dann schickt der uns so eine Männerband", jammert Susanna.

Nach dem Gruppendate kommt endlich wieder Jana-Maria zum Zug, die zwischenzeitlich schon kurz davor war, alles hinzuschmeißen. Dominik möchte mit ihr den Abend verbringen. "Du hast mich nicht einmal angeguckt", schimpft sie mit Dominik. Und als er Nele geküsst hat, hat sie sogar sein Freundschaftsarmband für einen Tag ausgezogen. Oh Gott, nur bei Instagram entfolgen ist schlimmer! Doch das Date ist "soooo schön", dass Jana-Maria ihren Kampfgeist wiedererlangt – und zu einem kleinen Mädchen mutiert, das in den Jungen aus der Parallelklasse verliebt ist. Sie kichert und sie küsst und sie kichert – auch bei Dominik entwickeln sich "kleine Schmetterlinge", wie er sagt. Alles könnte so schön sein, aber wenn Dominik jetzt nochmal eine andere küsst, wäre sie "richtig, richtig, richtig traurig", kündigt Jana-Maria an.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Erst einmal aber muss Jana-Maria vor den anderen Kandidatinnen ein bisschen angeben – und das stößt natürlich Erstküsserin Nele bitter auf. "Ich finde es schweirig, so rumzuprahlen: 'Er kann so gut küssen'", lästert sie. Beim nächsten Gruppendate sucht sie nochmal das Gespräch mit Dominik, geht mit der Situation aber zumindest ihm gegenüber relativ entspannt um. Insgesamt verläuft das Gruppendate aber eher "cringe", wie Aurora treffend zusammenfasst: Als die Gesprächsthemen ausgehen, schlägt Dominik buchstäblich Purzelbäume, um die Stimmung zu retten.

Auch bei Anna hat Dominik Schmetterlinge im Bauch Glücklicherweise kommt in diesem Moment ein Hubschrauber, der Dominik und Anna zum Einzeldate entführt. Die beiden führen am Strand ein langes Gespräch, bei dem Anna durch Ehrlichkeit punktet. Dominik sei eigentlich gar nicht ihr Typ. Außerdem sei sie froh, dass Dominik Interesse an ihrer Freundin Nele zeige, denn das würde für ihn sprechen. Dominik zeigt sich beeindruckt von Anna, die im direkten Vergleich mit Jana-Maria dann doch wesentlich reifer wirkt. Beim "Bachelor" kommen "die ersten Schmetterlinge geflogen". Scheint eine Plage zu sein, eventuell sollte sich der Gute auch mal untersuchen lassen. Die Verabschiedung fällt dann allerdings ohne Kuss aus. "Ich glaube, dass das Date, so wie es heute passiert ist, für sich steht", sagt Anna.

Für Dominik ist die Date-Woche indes noch nicht vorbei. Am nächsten Tag lädt er Lara zum Eisessen ein. Auch dieses Einzeldate läuft perfekt, beiden besorgen sich Partner-Armbänder. Wenn das Jana-Maria erfährt ... Danach kommt Dominik mit in die Villa und überrascht die Kandidatinnen mit Pizza. Eine Runde Bierpong krönt den Abend. Der "Bachelor" versagt auf ganzer Linie. "Pech im Spiel, Glück in der Liebe", hofft er.

In der Nacht der Rosen meldet sich die zuletzt erkrankte Emiliy zurück. Eine kommt, eine geht: Christina R., besser bekannt als Shakira, vermittelt dem "Bachelor", dass sie freiwillig aussteigen möchte. Zwischen beiden hätten sich nur freundschaftliche Gefühle entwickelt. Dominik sieht das genauso und ist erleichtert. Eine Bro-Faust besiegelt Christinas Aus. Ebenfalls beendet ist die Show für Bobette und Susanna: Sie gehen bei der Rosenvergabe leer aus.

"Der Bachelor" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Bei Streaming-Anbieter RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen.