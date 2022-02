Verblendung: kabel eins wiederholt Film mit Rooney Mara und Daniel Craig

Schauspielerin Rooney Mara geht als vom Leben und ihrem Vormund vergewaltigte Hackerin Lisbeth Salander an die Grenzen des Erträglichen. Fotoquelle: Kabel Eins / Sony Pictures Television Inc

Lisbeth Salander (Rooney Mara) hilft Mikael Blomkvist (Daniel Craig) nicht nur bei den Ermittlungen, sondern kümmert sich auch um sein körperliches Wohlergehen. Fotoquelle: Kabel Eins / Sony Pictures Television Inc

Eines Tages beauftragt der schwedische Unternehmer Henrik Vanger (Christopher Plummer, rechts) den in seinem Verlag in Ungnade gefallenen Journalisten Mikael Blomkvist (Daniel Craig) den Fall von dessen seit 40 Jahren spurlos verschwundener Großnichte aufzuklären. Fotoquelle: Kabel Eins / Sony Pictures Television Inc