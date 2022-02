Showtime of my Life – Stars gegen Krebs: 2. Staffel startet bei VOX

Viel nackte Haut für eine gute Sache: Stars wie Mickie Krause oder Pascal Hens ziehen in der zweiten Staffel von "Showtime of my Life" blank. Damit wollen sie für die Krebsvorsorge werben. Für Mickie Krause nahmen die Dreharbeiten eine unschöne Wendung.

Showtime of my Life – Stars gegen Krebs Show • 15.02.2022 • 20:15 Uhr

Ein gewisses Maß an Zeigefreudigkeit und Begeisterung für den eigenen Körper sieht man rund um den Badesee im Sommer. Oder auch im Fitness-Studio, wo mit den Muckis angegeben wird. Doch vor dem eigenen Arzt verhalten sich zu viele Männer viel zu schüchtern. Augenzwinkernd möchte die VOX-Reihe "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" ganz konkret "Berührungsängste" abbauen. Es geht um das Thema Prostata und Hodenkrebs, das eigentlich kein heikles sein müsste. Dann jedenfalls nicht, wenn man sich von der lockeren Art von Promis wie Mickie Krause, Oliver Petszokat oder Pascal Hens anstecken lässt und wirklich wichtige Vorsorgetermine wahrnimmt.

Der Sender wieder acht Mutige gefunden, die sich "für die gute Sache" auszuziehen. Ziel ist es, die Zuschauer dazu zu bewegen, entsprechende Untersuchungen zu einer Selbstverständlichkeit zu machen. Allerdings geht's natürlich auch um Unterhaltung – und um ein gewisses Maß an Fremdscham.

Nicht wirklich jeder "Star" ist auch dazu geboren, im freizügigen Auftritt – etwa im verführerischen Feuerwehrmann-Outfit, das dann rasch abgelegt wird – seinen Mann zu stehen. Doch wenn es die Promis Benjamin Köhler, Heiko Waßer, Jan Sosniok, Michael Roth, Mickie Krause, Oliver Petszokat, Pascal Hens und Kim Tränka schaffen, vor einem Millionenpublikum blankzuziehen, sollte das auch vielen männlichen Zuschauern gelingen. Runter vom Sofa und raus aus der Komfortzone. Am 22. Februar sind dann die Frauen dran.

Wie wichtig Krebsvorsorge ist, erfuhr Mickie Krause am eigenen Leib. Am Rande der Dreharbeiten bekam der Ballermann-Sänger die Diagnose Blasenkrebs. "Ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass ich diese Vorsorge gemacht habe. Denn wenn ich sie nicht gemacht hätte, wer weiß, was in einem halben Jahr mit mir passiert wäre", sagte er.

