Die Ringe der Macht: Amazon veröffentlicht ersten Teaser – und der ist spektakulär

Der Frühherbst verspricht spektakulär zu werden – zumindest für Fans von J. R. R. Tolkiens "Herr der Ringe". Ab 2. September startet bei Amazon Prime Video das Prequel zum Fantasy-Epos als Serie. Der erste Trailer zu "Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht" stellt nun bombastische Serienunterhaltung in Aussicht. Die Handlung siedelt sich tausende Jahre vor den Geschehnissen von "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" an. Amazon verspricht im Vorlauf unter anderem eine Geschichte über "Königreiche zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin stürzten" – und den "größten Bösewicht, der je Tolkiens Feder entsprungen ist".

Eines ist auf jeden Fall schon bei der Sichtung des Trailers klar: Das hohe Budget – "Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht" ist die bis dato teuerste Serie der Welt – macht sich bezahlt. So detailgetreu, fantasiereich und bildgewaltig war wohl selten eine Serie inszeniert. "Es warten Wunder auf der Welt", kündigt eine Stimme die Handlung an, über die noch nicht viel bekannt ist. Dass wie in der Filmtrilogie Menschen, Zwerge, Elben und Hobbit-ähnliche Wesen eine Rolle spielen, verrät das gut einminütige Filmchen immerhin. Außerdem dürfen sich Fans auf spektakuläre Landschaften, ungekannte Einblicke in Mittelerde und gigantische Schlachten freuen.