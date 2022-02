Kingsley Ben-Adir spielt Bob Marley

Bob Marley gilt als "King des Reggae". Unvergessen sind Songs wie "No Woman, No Cry" (1974), "Redemption Song" (1980) oder "Get Up, Stand Up" (1973). Fans verehren ihn bis heute für seine Musik und Songtexte. Er ist eine Symbolfigur für die Kritik an sozialen und politischen Missständen und für die Religion der Rastafari. Am 11. Mai 1981 verstarb er im Alter von 36 Jahren nach einer Krebserkrankung. Sein letztes Konzert gab er im September 1980 in Pittsburgh (Pennsylvania).