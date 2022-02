Voll elektrisch: Wie sieht die Luftfahrt der Zukunft aus?

Es war, mit Blick aufs Klima, eine der wenigen erfreulichen Nachrichten in der sonst so zermürbenden Zeit der Pandemie: Im Jahr 2020 ist die Zahl der Fluggäste in Deutschland von vormals 124,4 Millionen Menschen auf 31,3 Millionen gesunken. Gleichzeitig reduzierte sich die Gesamtemissionsmenge um fast neun Prozent. Doch es ist absehbar, dass die Entlastung des Weltklimas nicht lange anhalten wird: Sobald die Pandemie überstanden und Reisen wieder uneingeschränkt möglich sind, werden viele Menschen erneut zu ihren Traumzielen aufbrechen. Umso wichtiger ist es, klimafreundliche Fortbewegungsmittel zu entwickeln. Die ARTE-Dokumentation "Voll elektrisch: Die Luftfahrt der Zukunft" stellt einige Ansätze vor.

Der US-amerikanische Filmemacher Miles O'Brien besucht in rund 50 Filmminuten Forschungsinstitute und Hersteller in verschiedenen Regionen der Welt: Ob in den USA, in China oder in Europa – nahezu überall tüfteln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Entwicklung emissionsfreier Flugzeuge. Ähnlich wie ihre immer populärer werdenden Verwandten, die E-Autos, auf den Straßen, sollen sie ihren Beitrag dazu leisten, die weltweite Luftverschmutzung zu reduzieren und gleichzeitig die Betriebskosten von Linienflügen zu senken.