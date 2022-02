GNTM 2022: Sophie, "so eine richtige kleine Bitch"

In der zweiten Folge der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" mussten sich die 28 Kandidatinnen im "Duell-Modus" beweisen. "Klingt gefährlich – ist es auch", kündigte Heidi Klum (48) im Vorfeld an und brachte damit so manches Model an seine Grenzen. Dafür ging die Reise für die 48-Jährige und ihre "diversen" Models auf die griechische Insel Mykonos.

Mit großer Begeisterung bezogen die GNTM-Kandidatinnen ihre neue Bleibe auf Mykonos – ein schickes Anwesen mit luxuriösen Appartments. Doch viel Zeit zum Genießen blieb den hübschen Damen nicht. Heidi Klum wartete schon mit einem "Catwalk-Training" auf ihre Models. "Natürlich Chefsache", sagte die 48-Jährige und nahm höchstpersönlich ihre Mädels beim Walk unter die Lupe. Dabei erlebte der Hula-Hoop-Reifen sein Comeback. Um lockerer und geschmeidiger in der Hüfte zu werden, verordnete Heidi Klum ihren Schützlingen Training mit dem Reifen an.

Beim Walk über den holprigen Steinboden konnte besonders Martina (50), die Mutter von Mitkandidatin Lou-Anne (18) punkten. "Elegant, ernst und gute Pose gemacht", urteilte die GNTM-Chefin. Auch für Kandidatin Luca fand Heidi Klum lobende Worte. "Sie hat das gewisse Etwas". Sophie, die 18-Jährige, die beinahe zu platzen schien vor Selbstbewusstsein, überraschte mit einer bisher unbekannten Seite. "Sie sieht sehr hochnäsig aus. So eine richtige kleine Bitch", so die herbe Kritik von Heidi Klum zu Sophies Lauf, doch dann flossen überraschend die Tränen und Sophie wirkte ungewohnt selbstzweifelnd.

Am nächsten Tag ging es für die GNTM-Anwärterinnen in den "Duell-Modus". Das bedeutete, dass jeweils zwei Kandidatinnen gegeneinander in einem Fotoshooting und bei einem Walk antreten mussten. Die Gewinnerin erhielt dafür jeweils einen Punkt. Wer die zwei Punkte ergatterte, war damit automatisch eine Runde weiter – die übrigen mussten um ihr Weiterkommen zittern. Star-Fotograf und Gast-Juror Yu Tsai stand Heidi dabei zur Seite. Im knappen, weißen Outfit ging es für die Damen in das Foto-Duell hinein. Auch hier konnte Luca punkten. "... jemand, den man sich merken sollte", so die Bewertung der Model-Chefin. Bei den Duell-Partnerinnen Kristina und Kim war das Urteil nicht so eindeutig positiv. Kristina konnte ihr Dauerlächeln nicht aus dem Gesicht bekommen. "Du hast dich nicht unter Kontrolle", musste sich das Nachwuchsmodel anhören, konnte aber dennoch den Punkt für sich holen.