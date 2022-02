Das große Promibacken 2022: Faisal Kawusi bricht in Tränen aus

Tränen in der SAT.1-Show "Das große Promibacken" – allerdings nicht wegen einer missglückten Torte: Die Tagesaufgabe, das Trendgebäck "Baked Alaska" nachzubacken, setzte bei Faisal Kawusi große Emotionen frei. Der Comedian gab seiner Kreation den Namen "Iced Afghanistan" und erklärte: "Ich finde, was in Afghanistan in den letzten Monaten geschehen ist, ist untragbar." Der 30-Jährige mit Wurzeln in dem Kriegsgebiet sei sich seiner Verantwortung bewusst, das Leid in seiner Heimat begreifbar zu machen. "Heute kommt mein Herz auf den Tisch", kündigte Kawusi an.