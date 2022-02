Berlinale 2022: 3sat überträgt Eröffnung live

Filmfestival mit besonderen Auflagen: 3sat berichtet ausführlich von der Berlinale 2022, die als Präsenzveranstaltung stattfindet. Die Eröffnung aus dem Berlinale-Palast wird live übertragen.

"Berlinale 2022: Die Eröffnung" Information • 10.02.2022 • 19:22 Uhr

"Mit der Berlinale 2022 möchten wir den Filmschaffenden und dem Publikum wieder die Möglichkeit bieten, sich persönlich zu treffen und auszutauschen, in die Welt des Kinos einzutauchen, über die Filme zu sprechen und sich inspirieren und motivieren zu lassen." So formuliert es Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin von Deutschlands größtem Filmfestival. Klingt, als wäre nichts gewesen. Aber: Natürlich wird dies hier keine Berlinale, wie es sie noch 2020 gab, als alle zwar wussten, dass ein Virus kommen wird, aber noch niemand ahnen konnte, was das bedeuten würde.

So finden also die Festspiele diesmal sehr wohl in Präsenz statt, aber eben als Folge der Pandemie deutlich verkürzt und mit reduzierten Kapazitäten. Partys und Empfänge wird es natürlich nicht geben. 18 Filme werden im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren. Produktionen aus 15 Ländern sind vertreten. Engagiert vor Ort ist wie immer der Sender 3sat, der denn auch wie gewohnt die Eröffnung aus dem Berlinale-Palast am Potsdamer Platz überträgt. Nach der coronabedingten Zweiteilung der Berlinale 2021 als digitales Branchenevent im Winter und Publikumsveranstaltung im Sommer soll nun also wieder ein bisschen Normalität einziehen.

Bis 16. Februar werden bei den Premieren die Filme in den verschiedenen Berlinale-Kinos präsentiert. Die Preisverleihung mit den Goldenen und Silbernen Bären findet am Abend des 16. Februar statt. Erweitert wird indes das Angebot des "Publikumstags": Von 17. bis 20. Februar wird es Wiederholungsvorführungen in allen Berlinale-Kinos geben.

Berlinale 2022: Diese Filme sind nominiert

Das ist die Jury der Berlinale 2022 3sat blickt mit dem "Berlinale-Studio" mehrfach in seinem Nachtprogramm auf das Festival. Darüber hinaus berichtet der Sender werktäglich ab 19.20 Uhr in der "Kulturzeit".

