"Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo": ARTE zeigt Film aus den 80ern

Wer in der Bundesrepublik sozialisiert wurde, kam an Christiane F. nicht vorbei. "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" prägte ganze Generationen von Jugendlichen. Und schockte deren Eltern und Lehrer: Schnell geriet das auf realen Tonbandprotokollen basierende Buch der "Stern"-Autoren Kai Hermann und Horst Rieck von 1978 zum Bestseller und zur schulischen Pflichtlektüre. Uli Edels Verfilmung von 1981 schließlich machte die Hauptfigur auf Jahrzehnte zum Inbegriff für Heroinsucht, Drogenabsturz, Prostitution, Entzug – und damit zum Abbild all jener Ängste, die Mittel- und Oberschicht auf ihre Kinder projizierten. ARTE wiederholt den Filmklassiker nun zur Primetime.