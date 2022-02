Dschungelcamp: Daniel Hartwich hört auf – wer wird sein Nachfolger?

RTL muss sich für das "Dschungelcamp" nach einem neuen Moderator umsehen: Daniel Hartwich hat die Sendung in diesem Jahr zum letzten Mal an der Seite von Sonja Zietlow moderiert. Aus familiären Gründen beendet er seine Tätigkeit. Schon gibt es Gerüchte zu seinem möglichen Nachfolger.

"Die 15. Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' wird meine letzte sein. Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann", erklärte Hartwich in einer Pressemitteilung. "Ich möchte mich von Herzen bei all den großartigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Show alljährlich zu dem außergewöhnlichen Spektakel machen, die sie ist. Es war mir eine Freude und Ehre mit solch talentierten Fernsehmachern zu arbeiten. Dieser Dank geht auch ausdrücklich an die australische und die südafrikanische Crew. Ich freue mich darauf, die Show kommendes Jahr als Zuschauer zu Hause zu genießen!"