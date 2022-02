Schwarzwald-Tatort: Wenn das Böse ans Licht kommt

Sara Manzer (Johanna Wokalek) wird nach mehreren Jahren, die sie für die Tötung ihres Vaters, eines reichen Verlegers, eingesessen hat, aus dem Knast entlassen. Doch schon nach einer kurzen Wiedersehensfeier mit Freunden und Familie wird sie mit dem Mord an einem Ermittler konfrontiert, der offenbar neue Hinweise zu ihrem Fall hatte.

Die Polizisten Friedemann Berg und Franziska Tobler ermitteln, kommen an die Ex-Kriminelle aber nur schwer heran. Manzer wirkt über große Strecken des neuen Tatorts wie in Trance. Offenbar war die Erfahrung in Gefangenschaft für die Frau, die vormals einen Ruf als sexsüchtiges Feierbiest genoss, traumatisierend.