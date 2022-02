Formel 1 2022 im TV: Welche Rennen zeigt RTL im Free-TV?

RTL war lange Zeit der Formel-1-Sender Nr. 1 in Deutschland. Mittlerweile liegen die Übertragungsrechte aber bei SKY. Dank einer Sublizenz darf RTL aber auch 2022 wieder vier Rennen live im Free-TV übertragen. Am 24. April steigt RTL mit dem Großen Preis der Emilia Romagna aus Imola in die Saison ein. Als weitere Live-Übertragungen sind die Rennen aus Großbritannien (Silverstone, 3. Juli), den Niederlanden (Zandvoort, 4. September) und Brasilien (13. November) geplant.

Alle Rennen der Formel 1 sind auch 2022 bei SKY zu sehen. Die Saison beginnt am 20. März mit dem Großen Preis von Bahrain, das Finale ist am 20. November in Abu-Dhabi.

Formel 1 2022 – der komplette Rennkalender

20. März: Großer Preis von Bahrain (SKY)

27. März: Großer Preis von Saudi-Arabien (SKY)

10. April: Großer Preis von Australien (SKY)

24. April: Großer Preis der Emilia-Romagna (RTL und SKY)

8. Mai: Großer Preis von Miami (SKY)

22. Mai: Großer Preis von Spanien (SKY)

29. Mai: Großer Preis von Monaco (SKY)

12. Juni: Großer Preis von Aserbaidschan (SKY)

19. Juni: Großer Preis von Kanada (SKY)

3. Juli: Großer Preis von Großbritannien (RTL und SKY)

24. Juli: Großer Preis von Frankreich (SKY)

31. Juli: Großer Preis von Ungarn (SKY)

28. August: Großer Preis von Belgien (SKY)

4. September: Großer Preis der Niederlande (RTL und SKY)

11. September: Großer Preis von Italien (SKY)

25. September: Großer Preis von Russland (SKY)

2. Oktober: Großer Preis von Singapur (SKY)

9. Oktober: Großer Preis von Japan (SKY)

23. Oktober: Großer Preis der USA (SKY)

30. Oktober: Großer Preis von Mexiko (SKY)

13. November: Großer Preis von Brasilien (RTL und SKY)

20. November: Großer Preis der Vereinigten Arabischen Emirate (SKY)

Weitere Motorsport-Events bei NITRO und RTL+

NITRO und RTL+ bleiben auch in diesem Jahr die Heimat des ADAC GT Masters und bauen ihr Portfolio zudem weiter aus. Alle Rennwochenenden der Internationalen Deutschen GT-Meisterschaft sind somit das zweite Jahr in Folge exklusiv im Free-TV bei NITRO sowie auf Abruf auf RTL+ zu sehen. Ergänzt wird das ADAC GT Masters von umfangreichen Rahmenrennserien: Die Supersportwagen der ADAC GT4 Germany, ADAC TCR Germany und Boliden der ADAC Formel 4 drehen ihre Runden im exklusiven Livestream auf sport.de. Das ADAC Total 24h-Rennen am Nürburgring bleibt darüber hinaus fester Bestandteil des Programms. NITRO überträgt zum siebten Mal in Folge als exklusiver TV-Partner in diesem Jahr die 50. Ausgabe des Rennspektakels. Ein weiteres prestigeträchtiges Jubiläum steht ebenfalls in der WEC-Langstrecken-Weltmeisterschaft auf dem Programm, die erstmals die gesamte Saison über von NITRO und sport.de abgebildet wird. NITRO überträgt damit in diesem Jahr das 90-jährige Rennjubiläum des bedeutendsten Langstreckenrennens weltweit, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.