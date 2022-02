"Tatort: Vier Jahre" – Kritik: ein toller Fall für die alten Fahrensmänner aus Köln

Ein TV-Star sitzt seit vier Jahren wegen Mordes in Haft, doch nun gesteht ein anderer die Tat. In einem starken Kölner "Tatort" über Schein und Sein ermitteln Ballauf und Schenk unter Schauspielern.

Der Kölner "Tatort: Vier Jahre" erzählt von Schauspielern. Moritz Seitz (Thomas Heinze) erfreut sich als Tierdoktor ("Der Arzt, dem die Sauen vertrauen") großer Beliebtheit beim TV-Publikum. Auch seine Kollegin, langjährige Liebe und Ehefrau Carolin (Nina Kronjäger) ist in der Rolle einer Serienpolizistin gut im Geschäft. Gemeinsam mit der fast erwachsenen Tochter Lene (Sarah Buchholzer) bewohnt man eine schicke Villa mit Pool. In der Silvesternacht 2017/18 wird dort das neue Jahr mit einer wilden Party begrüßt. Unter die Gäste mischt sich auch der nicht wirklich willkommene Theaterstar Thore Bärwald (Max Hopp), der die Nacht nicht überleben wird.

Vier Jahre nach der Verurteilung von Moritz Seitz erfährt der eigentlich gelöste Fall eine überraschende Wendung. Ole Stark (Martin Feifel), ebenfalls ein alter Schauspiel-Freund sowohl von Moritz Seitz wie auch des Opfers, gesteht, dass er Thore Bärwald in besagter Nacht getötet hat und der Nachbar ihn im Dunkeln wohl mit dem Hausbesitzer verwechselte. Nun will Ole wegen seiner Schuldgefühle reinen Tisch machen.

Drehbuchautor Wolfgang Stauch ist seit Jahren ein guter Tipp, wenn es um die Chance auf herausragend geschriebene "Tatorte" geht. So war der 53-jährige Autor in den letzten Jahren unter anderem für die geniale Stuttgarter Folge "Anne und der Tod", das starke Ludwigshafener Sozialdrama "Leonessa" und zuletzt für die bislang beste Heike Makatsch-Folge "Blind Date" verantwortlich. Dass ein "Tatort" in der Schauspieler-Szene spielt, ist allein schon eine tolle Idee, doch sie hätte auch in einem überambitionierten "Meta-Projekt" enden können. Autor Stauch und Regie-Routinier Torsten C. Fischer (zuletzt verantwortlich für den starken Berliner Fall "Die Kalten und die Toten") lassen ihre Figuren hier nicht nur professioneller als "normale" Verdächtige falsche Spuren auslegen und Rollen spielen. Ihre Figuren, alle tief in ihren 50-ern, bekommen zudem auch ein gutes Stück Lebensmelancholie mit auf den Weg.