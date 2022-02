"Inventing Anna" und "Landscapers": Streaming-Tipps der Woche

Julia Garner wird bei Netflix zur waghalsigen Betrügerin und Sky liefert Nachschub für True-Crime-Fans. Das sind die Streaming-Highlights der Woche.

Dieser Betrugsfall ist eigentlich zu verrückt, um wahr zu sein: Anna Delvey führte die gesamte New Yorker Upperclass als vermeintliche Milliardärstochter hinters Licht und ergaunerte Millionen. Nun hat Erfolgsgarantin Shonda Rhimes ("Scandal") den Stoff unter dem Titel "Inventing Anna" als Serie umgesetzt. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Inventing Anna", Netflix Sie belog und betrog nach Herzenslaune, doch die New Yorker Upperclass ging ihr auf den Leim: Anna Sorokin inszenierte sich als reiche Tochter eines deutschen Milliardärs und lebte unter dem Pseudonym Anna Delvey ein Leben in Saus und Braus. Doch im Herbst 2017 fiel das Kartenhaus in sich zusammen, die Hochstaplerin wurde verhaftet und 2019 vor Gericht zu vier bis zwölf Jahren Haft verurteilt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Diese unglaubliche Geschichte bringt Netflix nun zur Serienreife und vertraut dabei auf keine Geringere als Shonda Rhimes. Die "Grey's Anatomy"-Schöpferin, die dem Streamingdienst bereits mit "Bridgerton" einen riesigen Erfolg bescherte, zeichnet nun verantwortlich für "Inventing Anna". Die Miniserie erzählt den Aufstieg und Fall von Anna Delvey ("Ozark"-Star Julia Garner) – und verrät, welche Rolle die Journalistin Vivian Kent (Anna Chlumsky) spielte. Ab 11. Februar ist "Inventing Anna" auf Netflix zum Streamen verfügbar.

"Landscapers", Sky Ticket Bei der Oscar-Verleihung im März geht Olivia Colman für ihre Rolle im Filmdrama "Frau im Dunkeln" einmal mehr als Favoritin ins Rennen. Vorher ist sie an der Seite von David Thewlis in "Landscapers" zu sehen. In der schwarzhumorigen Produktion spielen die beiden ein Ehepaar, in deren Garten die Polizei zwei Leichen birgt. Nachdem die vermeintlich sanftmütigen Eheleute Susan und Christopher Edwards als Verdächtige einzeln in Gewahrsam genommen werden, ist nichts mehr, wie es war.

True Crime boomt und das bereits seit Jahren. Mit seinem Debüt als Drehbuchautor schließt sich nun auch der britische Schauspieler (und Ehemann von Olivia Colman) Ed Sinclair dem Trend an: "Landscapers" beruht auf einem wahren Mordfall, der sich im Jahr 1998 im englischen Nottinghamshire ereignete und zum damaligen Zeitpunkt große mediale Aufmerksamkeit erregte. Ab 10. Februar ist die vierteilige Miniserie bei Sky Ticket abrufbar.

"Das Privileg – Die Auserwählten", Netflix Im Februar geht der Horror bei Netflix in die nächste Runde: Nach dem deutschen Grusel-Schocker "Blood Red Sky" (2021) hält der Streamingdienst erneut einen Beitrag aus dem Horrorgenre mit dem Siegel "Made in Germany" parat. "Das Privileg – Die Auserwählten" erzählt vom Schicksal des Teenagers Finn (Max Schimmelpfennig). Der 16-Jährige musste bereits vor Jahren einen schweren Schlag verkraften, als seine Schwester unter tragischen Umständen zu Tode kam.

Auch Jahre später machen dem Jugendlichen Schreckensvisionen das Leben zur Hölle. Doch was davon passiert in seinem Kopf? Und was ist wirklich real? Um ein für allemal mit dem Thema abzuschließen, beginnt Finn mit seiner besten Freundin Lena (Lea van Acken) in der Familiengeschichte herumzuwühlen – und ist schon bald einem düsteren Geheimnis auf der Spur. Der Horrorfilm "Das Privileg – Die Auserwählten" unter der Ägide des Regie-Duos Felix Fuchssteiner und Katharina Schnöde startet am 9. Februar bei Netflix.

"Book of Love", Sky Ticket Auf Erfolg wartet der verklemmte Autor Henry (Sam Claflin) schon lange – bis er mit seinem neuesten Werk in Mexiko völlig überraschend über Nacht zum Star wird. Schnell entpuppt sich der Bestseller jedoch als Schwindel: Übersetzerin Maria (Verónica Echegui) hat aus dem drögen Roman kurzerhand ein heißes Erotik-Werk gemacht. Als Henry widerwillig mit der frechen Latina auf Lesereise gehen muss, kracht es zunächst gewaltig. Doch schon bald kommen sich die beiden Sturköpfe näher.

Gegensätze ziehen sich an: Pünktlich zum Valentinstag lädt Sky mit der Romantikkomödie "Book of Love" zum Schmachten ein. Der Film aus der Feder von Emmy-Preisträger David Quantick ("Veep", "Avenue 5") hat nicht nur jede Menge Liebe und Leidenschaft zu bieten, sondern zeigt auch eindrücklich die Schönheit Mexikos. "Book of Love" feiert am 12. Februar bei Sky Ticket Premiere.

"Über mir der Himmel", Apple TV+ Musik bedeutet der 17-jährigen Lenny (Grace Kaufman) alles. Sie hilft ihr auch über die Trauer nach dem Tod ihrer älteren Schwester Bailey (Havana Rose Liu) hinweg. Für zusätzliches Gefühlschaos bei der Jugendlichen sorgt nicht nur ihr neuer Mitschüler Joe (Jacques Colimon), sondern auch Toby (Pico Alexander), der Freund ihrer verstorbenen Schwester. Zwischen Traurigkeit und aufkeimender Liebe sucht Lenny ihr Heil wie immer in der Musik.

In ihrem Coming-of-Age-Drama "Über mir der Himmel" nimmt Regisseurin Josephine Decker ("Shirley") ihr Publikum mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der hochemotionale Film beruht auf dem gleichnamigen Teenie-Bestseller der US-Autorin Jandy Nelson und ist mit Stars wie Jason Segel ("How I Met Your Mother") und Cherry Jones ("Erin Brockovich") hochkarätig besetzt. Zu sehen gibt es die romantische Apple-Produktion ab 11. Februar.