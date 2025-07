Meghan und Harry sind Geschichte - Netflix enttäuscht

Wie "The Sun" erfahren haben will, sei die Trennung einvernehmlich beschlossen worden. Auch habe man sich geeinigt, die Zusammenarbeit stillschweigend auslaufen zu lassen. Grund seien enttäuschende Abrufzahlen für von den Sussexes verantwortete Shows.

So komme die Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" in den Netflix-Halbjahreshcharts aller Serien und Shows nur auf Platz 383. Noch geringer war das Nutzer-Interesse an Harrys Doku-Serie "Polo" über den Polosport – für sie springt nur Platz 3.436 in der internen Netflix-Bilanz heraus.