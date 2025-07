Wie gefährlich ist Sonnenlicht wirklich – und wie viel ist noch gesund: ARD-Doku zeigt es

Die Zeiten, in denen man mit Tiroler Nussöl stundenlang in die Sonne lag, sind längst vorbei. Forscher mahnen vor zu viel UV-Strahlung für Haut und Augen. Hautkrebs droht – nicht nur in Australien, wo er besonders stark verbreitet ist. Der Film aus der Reihe "ARD Wissen" (Autor: Jörg Wolf) zeigt aber auch, dass Sonnenmangel und daraus folgend zu wenig Vitamin D-Aufnahme das Risiko für andere Krebsarten und Herzkreislauferkrankungen erhöht. Der Sonnenanbeter steckt in der Klemme.