"ARD Wissen: Tsunami-Alarm! – Gefahr auch an Europas Küsten": Alle Infos zur Doku

Das Unglück kam am 26. Dezember 2004 und breitete sich innerhalb von Minuten in Indonesien und Stunden in Thailand aus. Als Ursache wurde die Verschiebung der indonesisch-australischen Erdplatte unter die eurasische Platte nach Norosten mit einem folgenden Erdbeben in 85 Kilometer Entfernung vor der Nordwest-Küste Sumatras ausgemacht. Etwa 230.000 Menschen starben in den Küstenregionen von 40 Ländern, darunter vor allem in Thailand zahlreiche europäische Touristen. Doch besteht die Gefahr von Tsunamis auch bei uns? Was ist mit dem Mittelmeer, wo die afrikanische und die eurasische Platte aufeinander treffen? Das Mittelmeer ist von einem Vulkangürtel umgeben, die ständig in Bewegung sind. 1908 gab es das Erdbeben von Messina mit 80.000 Toten.