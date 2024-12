Devid Striesows radikale Transformation für seine Bach-Rolle

Devid Striesow weiß, was es bedeutet, real existierende Menschen und historische Figuren in Film und Fernsehen zu verkörpern: 2015 mimte er den erfolgreichen Komiker und Autor Hape Kerkeling in der Verfilmung seines Bestsellerromans "Ich bin dann mal weg". Für den ARD-Familienfilm "BACH – Ein Weihnachtswunder" schlüpft Striesow nun in die Rolle des berühmten Komponisten Johann Sebastian Bach. Die Darstellung des 1750 verstorbenen musikalischen Schwergewichts stellte den 51-Jährigen vor allem vor eine körperliche Herausforderung, wie er nun im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet.