Horror-Klassiker "Nosferatu" bekommt Neuverfilmung: Grauenhaft gut?

Einer der absoluten Klassiker im Horror-Genre ist der 1922 erschienene Film „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ des deutschen Regisseurs Friedrich Wilhelm Murnau. Über 100 Jahre später kommt mit „Nosferatu – Der Untote“ ein Remake in unsere Kinos, das laut „Los Angeles Times“ und „The Guardian“ zu den am meisten erwarteten Filmen des Jahres zählt. Worauf können sich Vampirfans freuen?

Darum geht es in „Nosferatu – Der Untote“ Die Handlung dürfte kaum überraschen. Schließlich orientiert sich der Horrorstreifen nicht nur an einem bekannten cineastischen Meilenstein, welcher sich wiederum an Bram Stokers ikonischem Vampirroman „Dracula“ anlehnt. Der Film bezieht sich an einigen Stellen auch auf „Bram Stoker’s Dracula“ von Regie-Altmeister Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1992. Im Mittelpunkt steht zunächst der junge Thomas Hutter, der Anno 1838 zum mysteriösen Grafen Orlok reist, um hier einen Immobilienkauf zu organisieren. Dabei findet er bald heraus, wer – oder besser: was – der Graf wirklich ist. Gleichzeitig entwickelt der Adelige eine Obsession für Hutters Ehefrau Ellen. Diese Leidenschaft ist die Keimzelle für eine Reihe von grauenvollen Ereignissen.

Wer ist an der „Nosferatu“-Neuverfilmung beteiligt? Robert Eggers führt bei „Nosferatu – Der Untote“ nicht nur Regie, sondern hat auch das Drehbuch verfasst. Mit Werken wie „The Witch“ und „Der Leuchtturm“ hat er sich über das Horror-Genre hinaus als einer der spannendsten Filmschaffenden etabliert und dürfte Cineasten spätestens seit „The Northman“ ein Begriff sein. Während bei diesem düsteren Abenteuerfilm Alexander Skarsgård die Hauptrolle spielte, darf hier sein jüngerer Bruder Bill die Titelfigur verkörpern. Wie überzeugend der Schwede solchen Charakteren Leben einhauchen kann, bewies er als Horror-Clown Pennywise in „Es“ sowie „Es Kapitel 2“. Seinen Gegenspieler Prof. Albin Eberhart von Franz spielt Willem Dafoe. Der charismatische Schauspieler arbeitet damit schon zum dritten Mal mit Eggers zusammen und war auch in „Shadow of the Vampire“, einer Hommage an „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“, zu sehen. Die Eheleute Hutter verkörpern schließlich Lily-Rose Depp und Nicholas Hoult. Damit kehrt die Tochter von Vanessa Paradis und Johnny Depp zu ihren schauspielerischen Wurzeln zurück, da sie vor einem Jahrzehnt im Horrorfilm „Tusk“ ihr Debüt feierte. Hoult hat durch seine Titelrolle in „Renfield“ sogar noch direktere Verbindungen zum Stoff.

Wie liefen die Dreharbeiten zum Vampirfilm? Schleppend. Aber: Was lange währt, wird bekanntlich endlich gut. Die Arbeiten am Film begannen im Jahr 2015, verzögerten sich immer wieder, sodass der Hauptdreh erst im Februar 2023 starten konnte. Einer der eindrucksvollsten Schauplätze war dabei die in Siebenbürgen gelegene Burg Hunedoara. Wegen Terminproblemen mussten schließlich sowohl Anya Taylor-Joy („Furiosa: A Mad Max Saga“) als auch Sänger Harry Styles passen, die beide wohl für Hauptrollen vorgesehen waren. Keine Terminkonflikte hatten hingegen 2.000 echte Ratten, die in einer eindrucksvollen Sequenz an einem von Flammen umringten Grab zum Einsatz kamen. Robert Eggers erklärte dazu: „Das war eine Herausforderung, aber auch ein Spaß.“

Wann können wir „Nosferatu – Der Untote“ sehen? Wer nicht das Glück hatte, Robert Eggers’ Nosferatu-Adaption im September 2024 bei der Filmkunstmesse Leipzig oder bei der offiziellen Weltpremiere am 2. Dezember 2024 in Berlin zu sehen, muss sich noch etwas gedulden. Denn in Deutschland kommt das Vampirdrama flächendeckend erst am 2. Januar 2025 in die Kinos. US-Fans können sich hingegen schon während der Weihnachtsfeiertage einen Schrecken einjagen lassen. Denn hier ist „Nosferatu“ bereits am 25. Dezember 2024 zu sehen.