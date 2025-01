"Nosferatu"-Darsteller Bill Skarsgård hat Angst vor einem Disney-Charakter

Bill Skarsgård wirkte schon in manchem Horrorfilm mit – etwa als Horrorclown Pennywise. Doch auch den Schauspieler lehrte einst eine Filmfigur das Fürchten. Welcher Disney-Charakter ihm bis heute Gänsehaut beschert, verriet der schwedische Schauspieler in einem Interview.

Vor diesem Disney-Charakter hat Bill Skarsgård so richtig Angst Eigentlich sollte Bill Skarsgård so schnell nichts schrecken. Immerhin hat er schon mal den Gruselclown Pennywise in der Stephen-King-Verfilmung "Es" gespielt. Und in "Nosferatu – Der Untote" ist der schwedische Schauspieler derzeit in der Rolle einer weiteren ikonischen Horror-Figur im Kino zu sehen: Er verkörpert in dem lose auf Bram Stokers Roman "Dracula" angelehnten Horror-Thriller den Vampir Graf Orlok. Doch weit gefehlt, auch Skarsgård ist ein Mann, der sich fürchtet – auch vor dem einen oder anderen Kinomonster. Überraschend ist aber, welche Filmfigur ihm bis heute Gänsehaut bereitet.

"Es ist mir fast ein bisschen unangenehm, darüber zu sprechen. Aber mich hat eine Disney-Figur lange Zeit umgehauen", verriet der 34-Jährige im Gespräch mit "Bild" – und ließ die Katze dann aus dem Sack: "Nachdem ich 'Die Schöne und das Biest' gesehen habe, gab es immer wieder den Moment, dass ich die Figur nachts im Türrahmen gesehen habe. Der Gedanke macht heute noch Gänsehaut." Wohlgemerkt: Skarsgård meint das Biest in Disneys Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1991 und nicht die Figur aus dem Realfilm-Remake von 2017.

Skarsgård: "Ich will das nie wieder tun" Ob der Schauspieler während der Dreharbeiten zu "Nosferatu – Der Untote" in der Maske Nosferatus den Blick in den Spiegel scheute, da er anscheinend so schreckhaft ist? Jedenfalls war er froh, als die Arbeit am Horrorfilm vorbei war. Immerhin sei es anstrengend gewesen, das Monster zu spielen – auch wegen des aufwendigen Kostüms, wie er der Nachrichtenagentur dpa verriet. "Immer wenn ich eine bestimmte Sache mache, will ich das nie wieder tun", sagte er auch mit Blick auf "Nosferatu". Dann denke er sich: "Ich möchte eine romantische Komödie machen."

Skarsgård wurde als Clown Pennywise im Horror-Thriller "Es" international bekannt. Mit "The Crow" war der Sohn von Stellan Skarsgård im vergangenen Jahr in einer weiteren Neuverfilmung eines berühmten Horror-Stoffs im Kino zu sehen. Er spielt in der Comicadaption einen Mann, der als unsterbliches Wesen ins Diesseits zurückkehrt, nachdem er von den Schergen eines skrupellosen Geschäftsmannes getötet wurde.

"Nosferatu – Der Untote" – seit 2. Januar in den deutschen Kinos – ist nach Werner Herzogs "Nosferatu – Phantom der Nacht" das nächste Remake von Friedrich Wilhelm Murnaus Klassiker "Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens".