"Das Traumschiff – Curaçao": Kritik zur neuen Folge mit Florian Silbereisen

An manchen Traditionen hält man gerne fest. Das ZDF zum Beispiel an der, immer an Neujahr eine neue Folge des TV-Klassikers "Das Traumschiff" auszustrahlen. Und so nimmt Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger am ersten Abend des Jahres 2025 Kurs auf Curaçao, an Bord wie immer eine Reihe von Passagieren, die das ein oder andere Problem im Reisegepäck haben und auf ein Happy End hoffen.

"Wenn ich eine gute Kritik in der Süddeutschen Zeitung bekomme, habe ich etwas falsch gemacht", lautet ein bekanntes Zitat des Erfolgsproduzenten Wolfgang Rademann, der im November 90 Jahre alt geworden wäre. Der Grund: Er sei ein "Unterhaltungsfuzzi". Als solcher prägte der umtriebige Fernsehmacher mit der Berliner Schnauze über Jahrzehnte die deutsche TV-Landschaft, ganz besonders aber die 80er-Jahre, mit Straßenfegern wie "Die Peter-Alexander-Show" und Kultserien wie "Die Schwarzwaldklinik" und "Das Traumschiff", das auch acht Jahre nach Rademanns Tod 2016 weiter über die Weltmeere schippert.

Zu den Hochzeiten der 1981 unter anderem nach dem Vorbild der US-Serie "Love Boat" entstandenen Reihe schalteten bis zu 25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, wenn James Lasts "Traumschiff"-Melodie im ZDF zum Boarding aufrief. Und wer nicht alles Rademanns Ruf an Bord folgte, das Who Is Who der damaligen deutschen Film- und Fernsehszene, von Karin Baal und Ivan Desny über Josef Meinrad, Nadja Tiller und Brigitte Horney bis zu den "Tatort"-Kommissaren Manfred Krug und Günter Lamprecht. Auch Iris Berben reiste einmal mit, allerdings 1987, lange vor ihrem Aufstieg in die Elite der Branche.

Ein so einfaches wie erfolgreiches Konzept Das einfache Konzept und Erfolgsmodell des "Traumschiffs": Romantische, dramatische, gelegentlich auch spannende Geschichten an exotischen Orten mit traumhaften Kulissen, die mit dem Schiff – heute ist es die MS Amadea – auf ein Happy End zusteuern. Fester Programmpunkt am Ende jeder Folge ist das von Wunderkerzen begleitete Captain's Dinner mit lauter glücklichen Menschen. Hochglanz-Eskapismus, ein Groschenroman als Bewegtbild.

Und dieses einfache wie geniale Konzept funktioniert bis heute recht zufriedenstellend für das ZDF, auch wenn womöglich die Seele Wolfgang Rademanns fehlt, wie die 2021 verstorbene Heide Keller, die in 80 Filmen die Chefhostess Beatrice verkörperte, 2018 beklagte. Anders als ähnliche Reihen, wie "Rosamunde Pilcher" oder "Inga Lindström", wurde beim "Traumschiff" die Folgen-Anzahl pro Jahr nicht gekürzt, sondern erhöht. Seit 2022 läuft der Quotendampfer viermal im Jahr aus, immer am Ostersonntag, einmal im November sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag und, wie jetzt, an Neujahr.

Liebe, Lügen und Missverständnisse auf dem Weg nach Curaçao Zu Kapitän Pargers Passagieren zählen diesmal Anna (Muriel Baumeister) und Ihr Mann, der Architekt Konrad Thiele (Max Gertsch), sowie ihre Freundin und Konrads Geschäftspartnerin Birgit (Fanny Stavjanik). Eigentlich sollte auch deren Mann mitreisen, doch er sei kurzfristig beruflich verhindert, flunkert Birgit. In Wahrheit wurde sie für eine Jüngere verlassen, aber das sollen ihre Freunde nicht wissen. Dass auch die nicht ehrlich zu ihr sind, ahnt Birgit nicht – noch nicht.

Ebenfalls nicht ehrlich ist der Romanautor Philipp Korte (David Korbmann) zu seiner jungen Tochter Mia (Greta Caspary), die in Curaçao unbedingt die Brutplätze der Schildkröten besuchen will. Ihre Mutter hat Mia schon seit Jahren nicht gesehen, sie arbeitet an einem Forschungsprojekt in der Arktis. Zumindest behauptet das Philipp, der nun beschließt, Mia auf der Reise endlich die Wahrheit zu sagen. Zumal es ihm eine hinreißende Mitreisende angetan hat: Valerie Prinz (Nadine Menz), die mit einer Seebestattung in der Karibik den letzten Wunsch ihrer Mutter erfüllen möchte. Wie sie mit ihrer Trauer umgeht, imponiert nicht nur Witwer Philipp.

Apropos Trauer: Auch der Trauerredner Florian Pfeiffer (Sebastian Jakob Doppelbauer) ist an Bord, nicht ganz freiwillig allerdings, die Reise wurde ihm von einem Kunden geschenkt, dabei hat er doch panische Angst vor Wasser. Für Ablenkung sorgt Crewmitglied Malik (Robin Cadet). Er möchte seiner Kollegin und Freundin Liv (Pauline Werner) einen Antrag machen, doch mit Worten hat er es nicht so – anders als Florian. Ob der Trauerredner auch Romantik kann?

Ohne Harald Schmidt, dafür mit Hera Lind und Joachim Llambi Nicht Teil der Reise nach Curaçao ist übrigens Harald Schmidt als hibbeliger Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. Womöglich war die Aufregung in der Weihnachtsepisode vor wenigen Tagen zu viel für ihn? Immerhin kündigte da der Reedereichef höchstpersönlich sein Kommen an und trieb den Puls des Kreuzfahrtdirektors noch mehr in die Höhe. Dafür geben sich an Neujahr mit "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi und Bestseller-Autorin Hera Lind wieder zwei Gaststars die Ehre.

Im Anschluss an "Das Traumschiff" geht Kapitän Parger mit seiner Crew noch einmal auf große Fahrt, in der Wiederholung des Films "Hochzeitsreise nach Kreta" aus der Reihe "Kreuzfahrt ins Glück". Der "Traumschiff"-Ableger wurde vor genau einem Jahr mit der Neujahrsfolge 2024 eingestellt – "um die Marke 'Traumschiff' noch weiter zu stärken", wie es vonseiten des ZDF hieß.

