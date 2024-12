"Die Toten vom Bodensee – Nachtschatten": Kritik zum neuen Krimi mit Matthias Koeberlin und Alina Fritsch

Fast scheint es, als sei man in einem Horrorfilm anstatt in der ZDF-Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" gelandet, denn der 20. Film "Nachtschatten" (Regie: Michael Schneider, Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep) beginnt äußerst gruselig: Mitten in der Nacht hört Emily Fetscher (Marie-Christine Friedrich) ein Geräusch im Treppenhaus ihrer alten Villa. Da der Strom ausgefallen ist, schleicht sie mit einer Taschenlampe durchs Haus, um nach dem Rechten zu sehen. Eine Tür schlägt zu, durch ein geöffnetes Fenster bläst der Wind – und Emily findet ihren toten Gatten Sasha Fetscher (Florian Wagner) im Bett liegen.

Für die herbeigerufenen Ermittler Micha Oberländer (Matthias Koeberlin), Thomas Komlatschek (Hary Prinz) und ihre Kollegin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) scheint der Fall zunächst klar: Sasha Fetscher wurde mit einem Stich ins Herz ermordet. Die Suche nach der Täterin oder dem Täter allerdings gestaltet sich weitaus schwieriger: Sasha Fetscher war ein angesehener Krimiautor, der in seinen Romanen über reale Mordfälle schrieb. "Ich habe einen der Romane zu Weihnachten geschenkt bekommen", erklärt Hoffmann ihrem unwissenden Kollegen Oberländer: "Ich habe am Anfang gedacht, Sasha Fetscher sei eine Frau."

Ein scheinbar klarer Fall mit überraschender Wendung

In die Villa war das Ehepaar Fetscher nicht zufällig gezogen: "In den letzten 200 Jahren sind hier immer wieder Bewohner unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen", berichtet Mia Lorenzi (Christina Cervenka), die Tochter der Villenverwalterin Nadia Lorenzi (Ulrike C. Tscharre): "Ehemalige Bewohner haben immer wieder von unheimlichen Erscheinungen berichtet. Auch soll hier oben ein Poltergeist sein Unwesen treiben." Oberländer und Hoffmann schenken derartigen Schauermärchen selbstverständlich wenig Glauben: Am Abend vor seinem Tod hatte Fetscher noch eine Benefiz-Lesung in seiner Villa veranstaltet. Somit zählt die gesamte Zuhörerschaft zum Kreis der Verdächtigen. Kaum scheint es, als hätten Oberländer und Hoffmann eine Hauptverdächtige ausgemacht, bringt Rechtsmediziner Thomas Egger (Stefan Pohl) eine erstaunliche Wendung: Sasha Fetscher wurde gar nicht erstochen, sondern vergiftet ...