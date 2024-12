Bruce Willis Ehefrau mit berührenden Worten: "bedingungslose Liebe"

Emma Heming-Willis zeigt zum 17. Jahrestag ihrer Ehe mit Bruce Willis , dass Liebe alle Hindernisse überwinden kann. Trotz seiner schweren Demenzerkrankung steht sie fest an seiner Seite.

Seit 17 Jahren sind Emma Heming-Willis und Bruce Willis verheiratet. Doch eine große Feier ist angesichts des Jahrestages ihrer Liebe nicht geplant – zu lange Schatten wirft die schwere Demenz-Erkrankung des Schauspielers auf den Familienalltag. An der Liebe seiner Ehefrau hat die Krankheit aber nichts geändert, wie ein rührender Instagram-Post der 46-Jährigen beweist. "Was ist ... ist bedingungslose Liebe. Ich fühle mich gesegnet, sie zu kennen, und das nur seinetwegen. Ich würde es immer wieder tun, ohne zu zögern", schüttet Heming-Willis ihrem Ehemann ihr Herz aus.

Und doch bringt sie ehrlich ihre schwierige Lage auf den Punkt: "Früher brachten Jahrestage Aufregung mit sich – heute, wenn ich ehrlich bin, wecken sie alle Gefühle, lassen eine Schwere in meinem Herzen und ein Loch in meinem Magen zurück." Unumwunden gibt die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder Mabel und Evelyn zu: "Ich gebe mir 30 Minuten Zeit, um in dem 'warum er, warum wir' zu sitzen und die Wut und den Kummer zu spüren."