TV-Tipp für Kinder: „Die Geburtstagssendung mit dem Elefanten“

Was ist blau, kleiner als eine Maus und trötet? Genau – der Elefant! Am 5. Januar wird er 50 Jahre alt. Schon so lange ist er fester Bestandteil der „Sendung mit der Maus“. Und seit 2007 hat er sogar seine eigene Sendung, die sich an Kinder im Vorschulalter richtet. Das Jubiläum des Elefanten wird mit vielen Aktionen gefeiert. Warum ist der Elefant eigentlich klein und blau? Das hat mit der Maus zu tun. Blau ist die Komplementärfarbe zu Orange – so passen die beiden Freunde besonders gut zueinander. Und er ist kleiner als sie, weil Kinder die Welt gerne auf den Kopf stellen. Erfunden wurde der Elefant 1974 von Friedrich Streich. Die Maus sollte einen Freund bekommen, der mit ihr gemeinsam in den „Spots“ genannten kurzen Trickfilmen zwischen den Geschichten in der „Sendung mit der Maus“ auftritt. Erstmals war der Elefant am 5. Januar 1975 in der Sendung zu sehen.