Lebensbedrohlicher Notfall bei Gal Gadot: Blutgerinnsel in der Schwangerschaft

Nachdenklicher Jahresausklang bei Gal Gadot: In einem sehr persönlichen Instagram-Post hat der Hollywood-Star einen medizinischen Notfall offengelegt. Demnach musste sich die 39-Jährige wegen eines "heftigen" Blutgerinnsels im Gehirn einer Notoperation unterziehen – und das mitten während ihrer Schwangerschaft. "Wochenlang hatte ich unter quälenden Kopfschmerzen gelitten, die mich ans Bett fesselten, bis ich mich schließlich einer MRT unterzog, die die erschreckende Wahrheit ans Licht brachte", erklärte die "Wonder Woman"-Schauspielerin.

Daniel Brühl zeigt in der Satire "The Franchise" auf Sky und WOW eine neue Facette als Regisseur Eric. Zwischen Größenwahn und Unsicherheit gibt er Einblicke in die Herausforderungen der Filmindustrie.

Deutsche Stars in Hollywood: Daniel Brühl und das Geheimnis von "The Franchise"

"In einem einzigen Moment wurde meiner Familie und mir vor Augen geführt, wie zerbrechlich das Leben sein kann", blickte Gadot auf das einschneidende Erlebnis während ihres achten Schwangerschaftsmonats zurück. Nur wenige Stunden nach der Diagnose habe sie bereits auf dem OP-Tisch gelegen. "Meine Tochter Ori wurde in diesem Moment der Ungewissheit und Angst geboren", erinnerte sich Gadot. Nicht umsonst bedeute der Name so viel wie "mein Licht", weil sie ihrem Mann gesagt habe, "dass unsere Tochter das Licht sein würde, das am Ende des Tunnels auf mich wartet".