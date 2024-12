Milliardenhochzeit? Jeff Bezos spricht Klartext

Die britische "Daily Mail" hatte zuvor die Behauptung aufgestellt, Bezos und Sánchez würden sich am 28. Dezember am Luxus-Skiresort in Aspen im US-Bundesstaat Colorado das Ja-Wort geben. Unter Berufung auf Insider hieß es zudem, dass etwa 50 Gäste zu einer intimen Feier geladen seien. Und: Die Hochzeit würde sich das Paar 600 Millionen US-Dollar kosten lassen.

Jeff Bezos spricht von "Lügen"

All das sei "komplett" falsch, schrieb Bezos in seinem am Sonntag veröffentlichten X-Post. Das alte Sprichwort "Das Sprichtwort 'Glaub nicht alles, was du liest' gilt heute mehr denn je. Heute können Lügen die ganze Welt umrunden, bevor die Wahrheit ihre Hosen anziehen kann. Also seid vorsichtig da draußen, Leute, und seid nicht leichtgläubig."