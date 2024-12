"Das Jahr der Stars 2024": ZDF-Rückblick auf bewegende Promi-Geschichten

Es müssen nicht immer die Hochglanzbilder sein, die tief berühren: Wie die Rückblicksendung "Das Jahr der Stars" im ZDF in Erinnerung ruft, waren es eben auch ein wie mit der privaten Familienkamera aufgenommenes Video von einem Waldspaziergang der jungen Thronfolger-Familie sowie eine direkte Ansprache aller Fans und Unterstützer auf einer Gartenbank, die die Welt tief bewegte. Immer im Zentrum: Prinzessin Kate, die in diesem Jahr Außerordentliches leistete. Neben den Verpflichtungen am Hof hatte sie eine Krebs-Chemotherapie zu bewältigen. Erste Bilder, die sie wieder gesundet in der Öffentlichkeit zeigen, stimmen sehr hoffnungsvoll.