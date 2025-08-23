Lanz & Co: Dann kehren die Polittalks aus der Sommerpause zurück!

Wie auch der Bundestag verabschieden sich die Polittalks der ARD und des ZDF im August in eine große Sommerpause. Ende des Monats kehren die ersten Sendungen zurück ins Programm.

Der erste Rückkehrer unter den Polit-Talkern ist Markus Lanz. Bereits am Dienstag, 26. August, 22.45 Uhr, begrüßt der 56-Jährige in der gleichnamigen ZDF-Sendung wieder Gäste. Wer sich nach der Sommerpause als Erstes den Fragen des Moderators stellen muss, ist noch nicht bekannt. Nach der Auftaktsendung geht es wie gewohnt weiter. "Markus Lanz" ist wöchentlich am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen.

Das Erste startet mit Caren Miosga am Sonntag, 31. August, 21.45 Uhr, aus der Sommerpause. Danach läuft die Sendung wieder jeden Sonntag. Auch in diesem Fall ist noch nichts weiter über die Gäste und Themen bekannt.

Nach der Sommerpause: Polittalks im September Maybrit Illner ist die nächste Rückkehrerin des ZDF. Ab Donnerstag, 11. September, 22.15 Uhr, diskutiert die Moderatorin wöchentlich das innenpolitische "Thema der Woche" mit verschiedenen Gästen. Wer in der ersten Talk-Runde Platz nimmt, ist noch nicht bekannt.

Am Montag, 15. September, 21 Uhr, kehrt "Hart aber fair" mit Moderator Louis Klamroth zurück in das Programm der ARD und läuft nach der Auftaktsendung wie gewohnt wöchentlich im Ersten. Welche Gäste Klamroth nach der Sommerpause begrüßt, hat der Sender noch nicht bekannt gegeben.

Als Letztes meldet sich Sandra Maischberger aus der Sommerpause zurück. Ihre Sendung "Maischberger" läuft ab Dienstag, 16. September wieder wöchentlich dienstags und mittwochs, 22.50 Uhr, im Ersten. Gäste und Themen für die erste Talk-Runde nach der etwa zweimonatigen Pause sind noch nicht bekannt.