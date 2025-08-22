Home News TV-News

"Das ist mir noch nie passiert": Ina Müller sorgt für Lacher bei einem Namen-Fauxpas

Versprecher im TV

Ina Müllers humorvolle Namens-Panne

22.08.2025, 10.42 Uhr
Bei "Inas Nacht" kommt es zu einem amüsanten Versprecher: Ina Müller nennt Max Giesinger versehentlich "Mark". Die Situation sorgt für Gelächter und gute Stimmung im Hamburger "Schellfischposten".
"Inas Nacht"
Am Donnerstagabend waren Karoline Herfurth (links) und Max Giesinger bei Ina Müller zu Gast.  Fotoquelle: NDR/Morris Mac Matzen

Seit 2007 lädt Ina Müller in die Hamburger Seemans-Kneipe "Zum Schellfischposten" und löchert in ihrer Talk-Show "Inas Nacht" prominente Gäste mit Fragen. Schon unzählige Stars mussten sich den knallharten Bierdeckel-Fragen des Publikums stellen – so nun auch Karoline Herfurth (41) und Max Giesinger (36).

Die Schauspielerin und der Sänger waren am Donnerstagabend Müllers Show zu Gast. Natürlich musste Max Giesinger dabei auch eine musikalische Performance an der Gitarre einlegen. Dabei kam es jedoch zu einem kleinen Fauxpas.

"Guck mal, dann würde ich sagen, ein sehr, sehr schönes Lied über die Beziehungsunfähigkeit des Mark Giesinger", verkündet Ina Müller. Es folgt ein kurzer Moment der Stille. Max Giesinger nickt lächelnd, bis er schließlich losprustet: "Mark Giesinger?!" Ina Müller rudert sofort zurück: "Ach Max!", ruft sie entschuldigend und erklärt: "Da war ein bisschen Mark Forster mit dabei."

"Das ist mir noch nie passiert"

Ihr Gast nimmt es gelassen, beteuert lachend: "Mir ist das egal." Ina Müller erklärt zu ihrer Verteidigung, ihr Name werde auch oft verwechselt – beispielsweise mit dem von RTL-Moderatorin Inka Bause: "Ich bin immer Inka Müller, Ina Bause ... mir ist das auch immer egal!", stellt sie klar und feuert ihren Gast an: "Mark, hau rein!"



Beide machen den Spaß mit. Von ihrem kurzer "Aussetzer" scheint die Moderatorin dennoch selbst etwas überrascht: "Das ist mir noch nie passiert ... Ein falscher Name ist mir, glaube ich, noch nie passiert", stellt sie fest.

Doch auch was ihren eigenen Namen angeht, beweist Ina Müller gerne Humor, wie sie zuvor im Gespräch mit Karoline Herfurth verriet. Während die Schauspielerin bei der Bierdeckel-Frage "Behauptest du manchmal auch, nicht Karoline Herfurth zu sein?" verneinend abwinkt, gesteht Ina Müller, sich hin und wieder mal einen Spaß zu erlauben. Etwa gegenüber Paketboten, die bei ihr an der Tür klingeln und dann auf ihren Namen aufmerksam werden. "Ich mach das manchmal", so die 60-Jährige. "Wenn ich keine Heißwickler drin habe und nicht angemalt bin", erwidere sie auf Anspielungen an ihren prominenten Namen schlichtweg: "Das ist meine Schwester!"

"Ninja Warrior": Er verlässt die Show!
Die zehnte Staffel von "Ninja Warrior" auf RTL markiert das Ende einer Ära: Frank Buschmann verlässt die Show. Doch Fans müssen nicht traurig sein, die Sendung geht weiter und verspricht viele Überraschungen.
Schwerer Abschied
"Ninja Warrior"

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
