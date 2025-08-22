Wolke Hagenbarth heimlich und hochschwanger: Dann fand die Hochzeit statt

Dass Wolke Hegebarth geheiratet hat, ist hinlänglich bekannt. Doch nun hat die Schauspielerin ein Geheimnis gelüftet: Sie und Ehemann Oliver Vaid haben sich nicht erst vor einigen Monaten das Ja-Wort gegeben, wie Medien im Juli kolportiert hatten, sondern schon vor mehreren Jahren.

Das Missverständnis klärte das Ehepaar gegenüber der Boulevard-Zeitung "Gala" auf. Demnach fand die Trauung kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes statt. "Es ist schon vor sechs Jahren geschehen, vor Avis Geburt", sagte der Sales Manager Vaid. "Einfach, weil wir dachten, es ist generell etwas Schönes, wenn das Kind in die Ehe hineingeboren wird."

Ja-Wort mit Babybauch Zum Zeitpunkt der Hochzeit war Hegenbarth laut "Gala" bereits im neunten Monat schwanger. "Zehn Tage später kam Avi, drei Wochen zu früh. Wir haben es gerade noch so geschafft", sagte die "Mein Leben & Ich"-Darstellerin.

Die Geheimhaltung erklärt Oliver Vaid so: "Unsere eigentliche Hochzeit wollten wir später in Indien feiern. Deshalb haben wir zunächst auch so gut wie niemandem davon erzählt." Den Plan haben die beiden aber noch nicht aufgegeben. Dass sie ihn aber vor 2027 umsetzen, halten sie eher für unwahrscheinlich.

Für Hegenbarth ist es bereits die zweite Ehe. Zuvor war die 45-Jährige von 2001 bis 2012 mit dem aus Südafrika stammenden Bauzeichner Justin Bryan verheiratet. Den Marketing-Experten Oliver Vaid, der Berichten zufolge Halb-Inder ist, lernte sie vor zehn Jahren kennen.

