Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina

"Man darf ja gar nichts mehr sagen"

20.08.2025, 10.07 Uhr
„Ich will das gar nicht“: Jana Ina Zarrella spricht mit Barbara Schöneberger über Privatsphäre, Schlagzeilen – und ein Ritual, das sie seit Jahren mit Freundinnen verbindet.
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
Jana Ina Zarrella (48) mit ihrem Ehemann Giovanni Zarrella (47) zu Gast bei Barbara Schöneberger (51) in der Show "Verstehen Sie Spaß?"  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

Jana Ina Zarrella freute sich früher über jede Berichterstattung –heute ist das anders. Sie weiß es "heutzutage sehr zu schätzen, privat zu sein". Im Podcast von Barbara Schöneberger erklärt die Ehefrau von Schlagerstar Giovanni Zarrella, weshalb sich ihre Einstellung mittlerweile geändert hat: "Ich bin froh, dass Giovanni und ich das früh genug verstanden haben und die Handbremse gezogen haben."

Die Moderatorin lege keinen Wert darauf, sich in der Öffentlichkeit "immer rechtfertigen" zu müssen. "Als ich jung war, habe ich immer gedacht: Wow, wie cool, die Zeitschriften berichten! Heute stört mich das gewaltig. Ich will das gar nicht."

Jana Ina lästert gerne...

Klatsch und Tratsch über andere Prominente verfolge die Frau von Schlagerstar Giovanni Zarrella hingegen leidenschaftlich gerne. Mit ihrer Freundin Monica Ivancan etwa teile sie seit vielen Jahren ein Ritual: "Wenn die Uhrzeit passt, lieben wir es, uns gemeinsam hinzusetzen, 'Exclusiv' zu gucken und zu lästern, was das Zeug hält."

Sei das RTL-Starmagazin gerade nicht im Programm, wichen die beiden Moderatorinnen auf analogen Promi-Gossip aus: "Wir holen die 'Gala' und 'Bunte' und gehen jede Seite gemeinsam durch. Das ist sehr, sehr lustig, da gibt es sehr viel Gesprächsstoff."

... genau wie Barbara Schöneberger

Auch Barbara Schöneberger outet sich als Fan von privaten Lästereien. "Ich weiß noch, früher musste man sich immer noch so ein bisschen entschuldigen für sich selber, wenn man über so triviale Sachen geredet hat", erinnert sich die Podcasterin und stellt klar: "Mir ist inzwischen alles egal. Es ist auch alles so politisch korrekt, man darf ja gar nichts mehr sagen. Aber es ist geil, mal so richtig über jemanden abzulästern."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

