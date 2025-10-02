Home News Star-News

Backstage-Streit mit dieser Moderatorin: Hat Helene Fischer Allüren?

Zoff hinter den Kulissen

02.10.2025, 11.47 Uhr
von Annika Schmidt
Helene Fischer zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Es ist nicht überraschend, dass sich viele Fans fragen, wie die 41-Jährige wohl tickt. Eine Anekdote zu einem Backstage-Vorfall könnte jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.

Inka Bause und Helene Fischer sind seit Jahren feste Größen im TV- und Schlagerbusiness. Kein Wunder also, dass die beiden Stars schon öfter aufeinandertrafen. Einen gute erste Begegnung hatten die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin und die Schlager-Ikone jedoch nicht. Im Gegenteil: Bei ihrem ersten Treffen ging es im Backstage-Bereich sogar alles andere als freundlich zu. Doch was genau ist damals vorgefallen? Und wie ist ihr Verhältnis heute zueinander?

Bei dieser Moderatorin eckte Helene Fischer hinter den Kulissen an

Als sich Fischer und Bause zum ersten Mal begegneten, stand die 41-jährige "Atemlos"-Sängerin noch am Anfang ihrer Karriere. "Eine der ersten Tourneen von Helene Fischer durfte ich moderieren. Da war sie noch eine Sängerin unter vielen. Und ich war in ihrer allerersten Sendung bei Florian Silbereisen, als ich selbst auch als Sängerin dabei war", erinnert sich Inka Bause im Interview mit "Super TV".

Hinter den Kulissen trafen die beiden Frauen schließlich aufeinander - doch die Stimmung war bescheiden. Einen großen Anteil daran hatte wohl der Manager von Helene Fischer. "Da haben wir uns noch so halbwegs um die Garderobe gestritten, weil ihr Manager nicht wollte, dass sie sich eine Garderobe teilt", verriet die Moderatorin.

Helene Fischer: Star-Allüren schon vor ihrem großen Durchbruch?

Dieses Verhalten irritierte Bause sehr, besonders da "sie damals noch völlig unbekannt war". Obwohl Fischer noch weit weg von ihrem "Atemlos"-Hit war, sollen schon solche Forderungen gestellt worden sein. Dabei war Bause zu dem Zeitpunkt der weitaus größere Star.



Zusammen mit ihrem berühmten Vater, Arndt Bause, startete die gebürtige Leipzigerin in der DDR ihre erfolgreiche Karriere. In den 80er Jahren wurde sie zum Teenie-Schwarm und schaffte es als eine der wenigen auch nach der Wende weiterhin erfolgreich als Künstlerin zu arbeiten. Auch heute noch ist sie als Sängerin unterwegs. Als Moderatorin führt Bause seit über 20 Jahren durch die beliebte RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau". 

Helene Fischer und Inka Bause: Wie verstehen sich die beiden heute?

Der Garderoben-Vorfall ist nun schon einige Jahre her. Seitdem sind sich die beiden des Öfteren begegnet. Beide Frauen gelten als freundlich und unkompliziert. Heute haben die beiden Schlagersängerinnen ein gutes Verhältnis miteinander. 

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Bauer sucht Frau" finden Sie hier

