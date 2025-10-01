Home News Star-News

Kaisermania 2026

Nach Gerüchten über Tour: Roland Kaiser spricht jetzt Klartext!

01.10.2025, 12.39 Uhr
von Pamela Haridi
Die Gerüchte um die Dresdner „Kaisermania“ sorgten in der letzten Zeit für Wirbel. Jetzt spricht Roland Kaiser Klartext.
Roland Kaiser steht auf der Bühne.
Roland Kaiser gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Schlagersängern.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Fans sind allgemein dafür bekannt, so ziemlich jeden „Unsinn“ mit ihrem Idol mitzumachen, aber wenn es um ein eventuelles Ende der „Kaisermania“ am Elbufer geht, hört für viele der Spaß auf. Auch deren Star, Roland Kaiser (73), kennt seine „Pappenheimer“ und meldete sich daher höchst persönlich zu Wort.

Gerüchte und Sorgen unter Schlager-Fans

Ist „nach der Kaisermania“ weiterhin „vor der Kaisermania“? Diese Frage bewegt aktuell zahlreiche Roland-Kaiser-Fans. Nachdem bekannt wurde, dass der Vertrag für die „Filmnächte am Elbufer“ Ende 2025 auslaufe und die Stadt Dresden die Nutzungsrechte für die Veranstaltungsflächen neu ausschreiben wolle, waren zahlreiche Kaiser-Anhänger verunsichert.

Zudem äußerte sich der Veranstalter Dieter Semmelmann öffentlich dahingehend, dass für 2026 keine Planungssicherheit bestehe und somit schlimmstenfalls eine neue Location gefunden werden müsse. Es wurde viel gemunkelt: Zieht sich der Veranstalter zurück? Sucht er einen neuen Ort? Verändert sich „Kaisermania“ - und wenn ja, wie? So mancher Schlagerfreund wollte am liebsten nicht darüber nachdenken, denn bisher galt die Formel: Elbufer + Kaiser = Kult!

Der Kaiser spricht Klartext

Die Sorgen und die Verunsicherung seiner jahrzehntelangen, treuen Fans bewogen den Sänger dazu, sich mit einer Entwarnung zu Wort zu melden. Auf seinem Instagram-Account bezog er unmissverständlich Stellung zu den Spekulationen: „Natürlich wird im kommenden Jahr auch wieder meine 'Kaisermania' am Dresdner Elbufer stattfinden.“ Die vielen Fragezeichen, die durch die Neuausschreibung des Geländes aufgekommen waren, sollten sich demnach nun auflösen.

Wann genau der Vorverkauf starten wird, beziehungsweise ob und welche Details neu geregelt werden müssen, ließ der 73-Jährige jedoch offen. Dennoch war seine Botschaft eindeutig: Es wird auch 2026 weitergehen!

Fans reagieren erleichtert

Nach dem Statement des Schlagersängers reagierten die Fans erleichtert. Das Highlight eines jeden Jahres bleibt zahlreichen Schlagerfreunden erhalten. Ein kleiner Rest Spannung wird bis zur Veröffentlichung weiterer Details dennoch erhalten bleiben: Wie wird sich das Ausschreibungsprozedere auswirken? Wird das neue Vergabeverfahren zu Änderungen bei der Organisation, den Kosten oder den Sicherheitsvorkehrungen führen? Die kommenden Entwicklungen werden die Fans bis zur endgültigen Entwarnung zweifelsohne mit Argusaugen verfolgen. Vorerst gilt jedoch erst einmal: Jubelstimmung!

Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.

Herzenssache – auch für Roland Kaiser

Als Roland Kaiser im Jahr 2003 das erste Mal auf der Bühne am Dresdner Elbufer auftrat, sangen 3.500 Anwesende seine Hits lauthals mit. „Nach einem oder zwei Jahren kam mein Konzertpartner auf die Idee, das machen wir jetzt öfter, und irgendwann ist daraus der Name 'Kaisermania' entstanden“, erzählte Kaiser 2023 in einem Interview mit SWR4. Mittlerweile pilgern jährlich Zehntausende ans Elbufer, um ihren „Kaiser“ zu feiern. Auch der Künstler selbst kann sich ein Jahr ohne dieses Mega-Event nicht vorstellen.

„Kaisermania“ bleibt - auch 2026 am Elbufer

Roland Kaiser selbst stoppte die Gerüchte, bevor sie zum K.O.-Schlag heranwachsen konnten. Für alle Schlagerfans heißt es jetzt: Ruhe bewahren, den Sommer 2026 fest im Blick behalten – und sich auf das freuen, was die „Kaisermania“ so besonders macht: das Elbufer, eine warme Sommernacht, gute Stimmung, Hits und große Gefühle. Darüber hinaus ist für das nächste Jahr eine große Open-Air-Tournee geplant, die ersten Konzerte sind bereits ausverkauft. Sächsische Kaiser-Fans sollten sich daher den 18. Juli 2026 vormerken. An diesem Termin wird Roland Kaiser im Rahmen seiner Tournee auf der Waldbühne in Schwarzenberg auftreten.

