Nach Gerüchten über Tour: Roland Kaiser spricht jetzt Klartext!

Fans sind allgemein dafür bekannt, so ziemlich jeden „Unsinn“ mit ihrem Idol mitzumachen, aber wenn es um ein eventuelles Ende der „Kaisermania“ am Elbufer geht, hört für viele der Spaß auf. Auch deren Star, Roland Kaiser (73), kennt seine „Pappenheimer“ und meldete sich daher höchst persönlich zu Wort.

Gerüchte und Sorgen unter Schlager-Fans Ist „nach der Kaisermania“ weiterhin „vor der Kaisermania“? Diese Frage bewegt aktuell zahlreiche Roland-Kaiser-Fans. Nachdem bekannt wurde, dass der Vertrag für die „Filmnächte am Elbufer“ Ende 2025 auslaufe und die Stadt Dresden die Nutzungsrechte für die Veranstaltungsflächen neu ausschreiben wolle, waren zahlreiche Kaiser-Anhänger verunsichert.

Zudem äußerte sich der Veranstalter Dieter Semmelmann öffentlich dahingehend, dass für 2026 keine Planungssicherheit bestehe und somit schlimmstenfalls eine neue Location gefunden werden müsse. Es wurde viel gemunkelt: Zieht sich der Veranstalter zurück? Sucht er einen neuen Ort? Verändert sich „Kaisermania“ - und wenn ja, wie? So mancher Schlagerfreund wollte am liebsten nicht darüber nachdenken, denn bisher galt die Formel: Elbufer + Kaiser = Kult!

Der Kaiser spricht Klartext Die Sorgen und die Verunsicherung seiner jahrzehntelangen, treuen Fans bewogen den Sänger dazu, sich mit einer Entwarnung zu Wort zu melden. Auf seinem Instagram-Account bezog er unmissverständlich Stellung zu den Spekulationen: „Natürlich wird im kommenden Jahr auch wieder meine 'Kaisermania' am Dresdner Elbufer stattfinden.“ Die vielen Fragezeichen, die durch die Neuausschreibung des Geländes aufgekommen waren, sollten sich demnach nun auflösen.

Wann genau der Vorverkauf starten wird, beziehungsweise ob und welche Details neu geregelt werden müssen, ließ der 73-Jährige jedoch offen. Dennoch war seine Botschaft eindeutig: Es wird auch 2026 weitergehen!

Fans reagieren erleichtert Nach dem Statement des Schlagersängers reagierten die Fans erleichtert. Das Highlight eines jeden Jahres bleibt zahlreichen Schlagerfreunden erhalten. Ein kleiner Rest Spannung wird bis zur Veröffentlichung weiterer Details dennoch erhalten bleiben: Wie wird sich das Ausschreibungsprozedere auswirken? Wird das neue Vergabeverfahren zu Änderungen bei der Organisation, den Kosten oder den Sicherheitsvorkehrungen führen? Die kommenden Entwicklungen werden die Fans bis zur endgültigen Entwarnung zweifelsohne mit Argusaugen verfolgen. Vorerst gilt jedoch erst einmal: Jubelstimmung!

Herzenssache – auch für Roland Kaiser Als Roland Kaiser im Jahr 2003 das erste Mal auf der Bühne am Dresdner Elbufer auftrat, sangen 3.500 Anwesende seine Hits lauthals mit. „Nach einem oder zwei Jahren kam mein Konzertpartner auf die Idee, das machen wir jetzt öfter, und irgendwann ist daraus der Name 'Kaisermania' entstanden“, erzählte Kaiser 2023 in einem Interview mit SWR4. Mittlerweile pilgern jährlich Zehntausende ans Elbufer, um ihren „Kaiser“ zu feiern. Auch der Künstler selbst kann sich ein Jahr ohne dieses Mega-Event nicht vorstellen.