Das macht Florian Silbereisen heimlich: Barbara Schöneberger packt aus!

30.09.2025, 09.05 Uhr
von Julian Flimm
Florian Silbereisen gilt als bodenständig – doch Barbara Schöneberger hat verraten: der Schlagerstar frönt hinter den Kulissen einer geheimen Leidenschaft!
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Der „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen gilt als ausgesprochen beliebt, größere Skandale sind in seiner Laufbahn bislang ausgeblieben. Ganz ohne kleine Macken kommt aber auch Florian Silbereisen nicht aus: In einem Podcast erzählte seine Kollegin Barbara Schöneberger erst von ihren eigenen Schwächen – und legte anschließend eine zweifelhafte Angewohnheit des Entertainers offen.

Florian Silbereisen und sein Backstage-Laster

Im Podcast "Baywatch Berlin" verriet die Moderatorin über sich: "Nach einer Show gehe ich immer hoch in meine Garderobe, dann gibt es eine Flasche Champagner". Doch damit nicht genug, denn mittlerweile hat sich ein zweites, zweifelhaftes Ritual eingeschlichen: "Seit Neuestem rauche ich dann aus dem Fenster eine Zigarette", packt sie aus. Und dabei ist sie nicht immer alleine!

Denn kurz darauf verrät die Moderatorin auch, welches Laster ihr Kollege Florian Silbereisen mitbringt: "Manchmal kommt dann zum Beispiel der Florian Silbereisen, der raucht ja auch recht viel", plaudert sie im Podcast aus. Anscheinend ist der Schlagerstar hinter der Kulisse fleißiger Raucher – das wussten wohl die wenigsten!

Mit diesen Kollegen mit Silbereisen ins Gespräch

Doch auch mit anderen Kollegen kommt Barbara Schöneberger nach ihren Shows ins Gespräch: "Egal ob Jan Josef Liefers oder wer auch immer dabei ist, dann treffen sich alle immer bei mir in der Garderobe, Tür auf. Dann gibt es irgendwie ein bisschen Champagner, ehrlich gesagt. Und dann wird nochmal kurz besprochen, was war gut, was war schlecht".

