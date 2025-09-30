"SOKO"-Reihen im ZDF: Diese Teams starten jetzt in neue Staffeln

Die Ermittlungen der ZDF-Sonderkommissionen gehen in eine neue Runde – den Auftakt macht die Domstadt am Rhein. Gleich zum Start erwartet das "SOKO Köln"-Team ein besonders brisanter Fall, der Kommissarin Amira (Aylin Ravanyar) in ein Dilemma katapultiert.

SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin Krimi • 30.09.2025 • 18:05 Uhr

Zum Kölner Ermittlerteam gehören neben Amira die erfahrenen Kollegen Matti Wagner (Pierre Besson), Jonas Fischer (Lukas Piloty), Vanessa Haas (Kerstin Landsmann) und Lilly Funke (Tatjana Kästel). Gemeinsam stellen sie sich in der neuen Staffel 24 spannenden und nervenaufreibenden Fällen – immer dienstags, um 18 Uhr, im ZDF.

Kommissarin Amira im Zwiespalt: Ist ihre beste Freundin eine Mörderin? Der erste Fall könnte dramatischer kaum sein: Amira feiert mit ihrer besten Freundin Isa (Nurit Hirschfeld) deren bestandenes Staatsexamen, als wenig später ein schockierender Fund alles überschattet. Isas Mentorin wird tot in ihrer Wohnung entdeckt. Die Indizien deuten zunächst ausgerechnet auf Isa als Mörderin hin. Kurz vor dem Todeszeitpunkt hatte es zwischen den beiden einen heftigen Streit über eine negative Beurteilung gegeben.

Für Amira eine kaum erträgliche Situation: Sie ist überzeugt von der Unschuld ihrer Freundin, darf jedoch nicht selbst ermitteln. Plötzlich sorgt Isas ehemaliger Mentor Steffen Kehlau (Robert Schupp) für eine unerwartete Wendung. Die Frage drängt sich im Zuge des spannenden Falles auf: Wie weit geht ein Mensch, um die eigene Karriere um jeden Preis zu sichern?

Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE Geschlecht Frau Herr Divers *Pflichtangabe Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind Abonnieren

Neue Staffel: Das sind die Sendetermine der einzelnen "SOKO"-Teams Doch nicht nur in Köln wird wieder mit Eifer ermittelt: Auch die anderen "SOKO"-Teams starten in eine neue Staffel. Am Mittwoch, 1. Oktober, geht es zunächst mit "SOKO Wismar" weiter. In der Hansestadt ermittelt Kriminaloberkommissar Lars Pöhlmann (Dominic Boeer) gemeinsam mit Kriminalhauptkommissarin Karoline Joost (Nike Fuhrmann). Am Tag darauf folgt die erste Folge der neuen "SOKO Stuttgart"-Staffel, in der Astrid M. Fünderich als Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert und Peter Ketnath als Kommissar Joachim Stoll spannende Fälle lösen.

Am Freitag, 3. Oktober, übernehmen die österreichische Hauptstadt und Leipzig die Ermittlungen: Bei "SOKO Wien" ermittelt Martin Gruber als Kriminalhauptkommissar Max Herzog, während "SOKO Leipzig" von Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) und Kommissarin Kim Nowak (Amy Mußul) geleitet wird.

Alle neuen Folgen der aktuellen Staffeln sind bereits eine Woche vor dem jeweiligen Starttermin in der ZDF-Mediathek verfügbar. Für die "SOKO Potsdam" hat das ZDF bisher noch keinen Starttermin für neue Folgen verkündet. Es laufen vorerst Wiederholungen.

Auch die "Rosenheim Cops" und "Notruf Hafenkante" starten wieder Die "SOKOs" haben im Zweiten Tradition. Das Urgestein der beliebten "SOKO"-Reihe hieß damals "SOKO 5113" und wurde später in "SOKO München" umbenannt. Die Krimiserie startete 1978 im ZDF und legte den Grundstein für die zahlreichen weiteren "SOKO"-Ableger. Besonders erfolgreich ist "SOKO Leipzig", die bereits seit 25 Jahren auf den Bildschirmen flimmert. Sie ist die einzige "SOKO" die um 21.15 Uhr, also in der Primetime, zu sehen ist – und sie ist die langlebigste und erfolgreichste Serie unter all den "SOKOs".

Neben den "SOKO"-Teams starten auch andere beliebte ZDF-Vorabendkrimiserien in neue Folgen: Am Dienstag, 7. Oktober, 19.25 Uhr, beginnen die "Rosenheim Cops" ihre neuen Ermittlungen, während am Donnerstag, 9. Oktober, 19.25 Uhr, "Notruf Hafenkante" mit frischen Fällen zurückkehrt.

SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin – Di. 30.09. – ZDF: 18.00 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!