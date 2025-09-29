Home News Star-News

Jamie Bell heute: Das macht der "Billy Elliot"-Darsteller

Weltruhm vor 25 Jahren

Jamie Bell heute: Das macht der "Billy Elliot"-Darsteller

29.09.2025, 16.05 Uhr
Jamie Bell wurde durch "Billy Elliot" berühmt und ist heute als Charakterdarsteller bekannt. Ob als Neo-Nazi in "Skin" oder Sadist in "Nymphomaniac", Bell sucht die Extreme.
Billy Elliot - I Will Dance
Billy Elliot will nicht boxen, sondern Ballett tanzen: Mit dem Tanzfilm-Klassiker wurde Jamie Bell vor 25 Jahren schlagartig weltberühmt.   Fotoquelle: Universal
Jamie Bell
Jamie Bell drehte zuletzt weniger Filme, weil er zu sehr als Familienvater eingespannt ist.   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Jamie McCarthy
Jamie Bell und Kate Mara
Mit der Schauspielerin Kate Mara hat Jamie Bell zwei Kinder. Die beiden sind seit 2017 verheiratet.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Amy Sussman
Nymphomaniac (2013)
Im Lauf seiner Karriere spielte Jamie Bell (mit Charlotte Gainsbourg) viele extreme Charaktere, so wie den Sadisten K in Lars von Triers "Nymphomaniac".   Fotoquelle: Concorde / Christian Gaisnaes
Skin (2018)
Auch das ein Charakter, der nicht nur bei Bell für "Unbehagen" sorgte: der Neo-Nazi in dem Biopic "Skin".   Fotoquelle: 24 Bilder
Shining Girls - Apple TV+
In der Apple-Serie "Shining Girl" spielte Bell einen Psychopath, der aber auch ein charmanter Zeitgenosse ist.  Fotoquelle: Apple TV+

14 Jahre alt war Jamie Bell gerade einmal, als er vor 25 Jahren mit "Billy Elliot – I will Dance" über Nacht Weltruhm erlangte. Er spielte in dem Tanzfilm-Klassiker einen musisch begabten Jungen, der Balletttänzer werden will und sich bei der Erfüllung seines Traums über alle Widerstände hinweg schließlich in die Herzen der Zuschauer tanzt. Und mit ihm sein Hauptdarsteller Bell, der mit dem Film zum ersten Mal vor der Kamera stand. Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein.

Jamie Bell und sein bevorzugtes Terrain: das anspruchsvolle, unabhängige Kino

Der britische Schauspieler ist wie Billy Elliot seinen Weg gegangen. Dem Briten, der selbst in einer Tanzschule war, gelang mit dem preisgekrönten Film der Durchbruch, und seither tanzt er auf der großen Bühne des Filmgeschäfts. Einen Film nach dem anderen dreht er dabei nicht, was auf eine sorgsame Karriereplanung schließen lässt. Und: Von mancher Ausnahme abgesehen – "King Kong", "Fantastic Four" – ist das anspruchsvolle, unabhängige Kino sein bevorzugtes Terrain.

"Es ging mir darum, mit guten Filmemachern zusammenzuarbeiten, auch wenn das bedeutete, kleinere Rollen anzunehmen". sagte Bell einmal dem Magazin "Gentleman's Journal". "Gute Filmemacher", das sind Regisseur vom Kaliber wie Clint Eastwood, mit dem Bell 2006 den Kriegsfilm "Flags of Our Fathers" drehte. Oder Doug Limen – mit ihm machte er den Sci-Fi-Actioner "Jumper" (2008). Oder Cary Joji Fukunaga, der Bell für die Brontë-Verfilmung "Jane Eyre" (2011) besetzte.

Derzeit beliebt:
>>Tränen & Duette: Giovanni Zarrella feierte 80 Jahre Howard Carpendale
>>Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten
>>"Promi Big Brother" 2025: Auch Marc Terenzi zieht in den Container
>>ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt

Extreme Charaktere und Extremsituationen: Jamie Bell in gewagten Rollen

Und von den "kleinen Rollen" war so manche harter Tobak. Bell sucht gerne und findet die extremen Charaktere oder solche in Extremsituationen. Wie den Neo-Nazi in der Filmbiografie "Skin" (2018). Oder den Elitesoldaten in dem Thriller "6 Days" (2017), der mit seiner Einheit 1980 der Geiselnahme durch Terroristen in der Londoner iranischen Botschaft ein Ende bereiten soll. Und nicht zuletzt seine wohl gewagteste Rolle: der Sadist K in Lars von Triers Skandalfilm "Nymphomaniac" (2013).



ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Im ZDF-Fernsehgarten setzt Barbara Schöneberger auf Scherze: Während der letzten Ausgabe 2025 sorgt sie mit frechen Lebkuchenherzen für Lacher und Verwirrung bei Moderatorin Andrea Kiewel.
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel

"Im Film wie im Leben braucht jeder Schauspieler – eigentlich jeder Mensch – die Herausforderung des Unbehagens", sagte Bell einmal. "Sie ist es, die letztendlich das Adrenalin in Wallung bringt, damit wir uns beweisen können." Adrenalin und Unbehagen wird der Charakterdarsteller auch am Set der Apple-Serie "Shining Girls" (2018) zur Genüge gespürt haben, wo er einen psychopathischen Serienkiller spielte. Als Schauspieler, so wieder Bell, "sucht man nach etwas, das sich von einem selbst unterscheidet."

Zuletzt hat sich Bell etwas rarer gemacht, seine letzte Filmrolle spielte er in dem märchenhaften Liebesdrama "All of Us Strangers" (2023) des britischen Regisseurs Andrew Haigh. Vielleicht ist seine Familie der Grund für die kreative Zurückhaltung. Immerhin hat er drei Kinder, das älteste mit der Schauspielerin Evan Rachel Wood, die jüngeren mit seiner aktuellen Ehefrau Kate Mara. Vater dreier Kinder, auch das eine anspruchsvolle Rolle – noch dazu eine mit einer gehörigen Portion Adrenalin.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Was macht Wilson Gonzalez Ochsenknecht heute?
Familienglück
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Claus Theo Gärtner: Was macht der Matula-Darsteller heute?
Schauspiel-Legende
Ein Fall für zwei (ZDF)
Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus
Sorge um Star
William Shatner
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Was machen die ehemaligen „Sturm der Liebe“-Darsteller heute?
"Fürstenhof"-Auszug
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?
Neuzugänge bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars mischen ab Oktober mit
22. Staffel
Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel Klug
Schock für Hannes Jaenicke: So gering ist seine monatliche Rente!
Altersvorsorge
Hannes Jaenicke
„Sturm der Liebe“: Neues Traumpaar über den Drehstress am Fürstenhof
Hinter den Kulissen
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Helene Fischer: Überraschender Absturz für die Schlager-Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Verona und Franjo Pooth: So halten sie ihre Ehe seit 25 Jahren
Gibt es einen Ehevertrag?
Verona und Franjo Pooth
Ina Müller gesteht: Habe zu schnell mit Männern abgeschlossen
Beziehungsreflexion
Ina Müller
Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Die Entertainerin privat
Ina Müller
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Sorge um Carmen Geiss – So geht es ihr nach der Hirn-OP!
Schockmoment
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Dortmunder „Tatort“ ohne Rosa Herzog: Wird er der neue Ermittler?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Tödliche Herzimplantate versetzen Zürich in Angst
"Tatort: Kammerflimmern"
"Tatort: Kammerflimmern"
Rente statt Romantik: Zerbricht Petras Ehe am Neuanfang?
"Petra geht baden"
Petra geht baden
Jessica Schwarz im Interview über ihre Rolle in "Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
Thomas Hohler: „Ein Happy Place meiner Kindheit“
Interview
Eine Frau steht auf der Bühne.
Politikerinnen im Kampf gegen männliche Vorurteile
"Die Unbeugsamen"
Die Unbeugsamen
Alkoholismus im Fokus: Friederike Becht spielt sich an die Grenze
"Im Rausch"
Im Rausch
Kann Ben Affleck im Mysterythriller seine Tochter retten?
"Hypnotic"
Hypnotic
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
ARD-Experiment: Sind wir schon ein gespaltenes Land?
"ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?"
ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?
Horror-Szenario im „Tatort“: Sind gehackte Herzschrittmacher möglich?
Medizinische Cyber-Bedrohung
"Tatort: Kammerflimmern"
Jennifer Rush: Das stille Leben nach dem Mega-Hit
65. Geburtstag
Jennifer Rush
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Nach Verlobung: Claudia Obert verrät Hochzeitspläne mit Max Suhr
Ungewöhnliche Liebe
"Das Sommerhaus der Stars"