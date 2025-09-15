Home News Star-News

Drei Ehen: Das turbulente Liebesleben von Roland Kaiser

Eheleben

Drei Ehen: Das turbulente Liebesleben von Roland Kaiser

15.09.2025, 13.08 Uhr
von Nicole Jansen
Roland Kaiser durchlebte turbulente Zeiten in seinem Liebesleben. Wie er das Gleichgewicht zwischen Karriere und Familie fand.
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

10 Jahre Ehe – dann war Schluss

Seine erste Ehe führte die Schlagerikone mit Christina. In den 1980er-Jahren war er nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern auch bei den Frauen sehr gefragt – so lernte er schließlich Christina kennen. Doch die Beziehung zerbrach an seiner Karriere, die für ihn an erster Stelle stand. Zuhause war er kaum, wie er selbst erklärte: „Ich habe Konzerte, Interviewtermine, Verpflichtungen. Meine Plattenfirma erwartet, dass ich auftrete. Und ich will auch auftreten, sonst ist meine Karriere morgen wieder vorbei.“

Roland Kaisers zweite Ehe zerbricht nach 5 Jahren

In zweiter Ehe war Roland Kaiser mit Anja Schüte verheiratet. Doch auch diese Verbindung sollte nicht von Dauer sein. Mit ihr hat er den gemeinsamen Sohn Hendrik, der 1990 das Licht der Welt erblickte. Doch das Glück hielt nicht und Grund dafür war dieses Mal nicht seine Karriere, sondern seine heutige Ehefrau Silvia, die er bereits 1984 bei einem seiner Konzerte kennenlernte. Zunächst waren die beiden nur befreundet, das änderte sich jedoch im Oktober 1993.

Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.

So lernte Roland Kaiser seine Traumfrau Silvia kennen

Im Oktober 1993 trafen sich Silvia und Roland, die zum damaligen Zeitpunkt beide liiert waren, wieder. Er hat sie damals zu seiner Tour eingeladen. Doch bei dieser Einladung blieb es nicht, wie er in seiner Autobiographie schreibt: „Es war der Beginn unserer heimlichen Beziehung. Fast zehn Jahre waren vergangen, seit wir uns das erste Mal begegnet waren. Seit sie mich das erste Mal angesehen hatte mit ihren großen grünen Augen. In ihnen fand ich Wärme und Fürsorge und immer auch einen Funken Erotik.“



Von da an trafen sich die beiden heimlich, aber ihre Treffen blieben nicht lange unentdeckt: „Silvia und ich hatten beide Familien, die wir auseinanderrissen, wenn sie ihren Mann und ich meine Frau verließ. Sie war die Frau, mit der ich leben wollte. Mit ihr wollte ich Zahnpastatube und Abwasch teilen, Kinder bekommen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, alt werden.“ 1996 gingen die beiden dann den Bund fürs Leben ein. Bis heute sind die beiden - seit nun mehr 27 Jahren glücklich miteinander.

Ihre Liebe krönten die gemeinsamen Kinder Annalena und Jan. Das Roland Kaiser nun tatsächlich in die Vaterrolle eintauchen konnte, habe er seiner Silvia zu verdanken, wie er in seiner Autobiographie verriet: „Dass ich jetzt wirklich in die Vaterrolle eintauchte, lag an Silvia. Ihre Liebe, ihre Bodenständigkeit und ihre Gradlinigkeit gaben mir Sicherheit. An ihrer Seite fand ich den Mut und das Vertrauen, mich auf das Wagnis Familie mit Haut und Haaren einzulassen.“

